Онколог рассказал, когда вакцина от рака будет доступна по полису ОМС

12 ноября 2026, 16:40

Онколог Черемушкин: вакцина от рака будет доступна по ОМС в 2027 году

Фото: iStock/MargJohnsonVA

Российская вакцина против злокачественных опухолей может стать доступной гражданам по программе обязательного медицинского страхования уже в 2027 году. Однако для этого препарат должен успешно пройти все клинические испытания, а государству потребуется запустить ускоренные регламенты регистрации. Об этом Life.ru рассказал врач-онколог Евгений Черёмушкин.





Первые результаты тестирования показывают отличную переносимость состава и полное отсутствие токсичности. У испытателя уже зафиксировали исчезновение метастазов, что специалист называет долгожданным успехом. При этом Черёмушкин призывает не торопиться с окончательными выводами на основе единичного случая.





«То, что метастазы исчезли — это прекрасно. Но нужно дождаться результатов лечения у других пациентов, прежде чем делать окончательные выводы. Один пациент — это хороший флаг, но он не решает всего», — заявил врач-онколог.

«Если всё пойдёт хорошо, мы можем увидеть вакцину даже в 2027 году», — допустил специалист.