Врач рассказал, могут ли дезодоранты с солями алюминия повысить риск рака груди
Онколог Саркисян: дезодоранты не повышают риск рака молочной железы
Врач-онкомаммолог Карен Саркисян из центра «Коммунарка» заявил, что дезодоранты и антиперспиранты не повышают риск рака молочной железы: убедительных доказательств связи солей алюминия с онкологией нет.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что ранее лабораторные эксперименты показали, что соединения алюминия действуют на клетки подобно эстрогенам, которые стимулируют рост некоторых опухолей.
«Однако результаты лабораторных исследований не подтвердились в клинических и эпидемиологических исследованиях на людях. Через здоровую кожу всасывается крайне небольшое количество алюминия, которое не создаёт концентраций, сопоставимых с лабораторными условиями», — пояснил врач.Кроме того, Саркисян опроверг мнение, что антиперспиранты мешают выводить вредные вещества: токсины выводят печень и почки, а потоотделение регулирует температуру.
Перед маммографией специалист рекомендовал не пользоваться такими средствами: частицы косметики оставляют на снимках тени, похожие на микрокальцинаты, и это приводит к ложноположительному результату, ненужным обследованиям и стрессу пациентки.