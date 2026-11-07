Врач рассказал, могут ли дезодоранты с солями алюминия повысить риск рака груди

07 ноября 2026, 07:59

Онколог Саркисян: дезодоранты не повышают риск рака молочной железы

Фото: Istock/Olga Shefer

Врач-онкомаммолог Карен Саркисян из центра «Коммунарка» заявил, что дезодоранты и антиперспиранты не повышают риск рака молочной железы: убедительных доказательств связи солей алюминия с онкологией нет.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что ранее лабораторные эксперименты показали, что соединения алюминия действуют на клетки подобно эстрогенам, которые стимулируют рост некоторых опухолей.

«Однако результаты лабораторных исследований не подтвердились в клинических и эпидемиологических исследованиях на людях. Через здоровую кожу всасывается крайне небольшое количество алюминия, которое не создаёт концентраций, сопоставимых с лабораторными условиями», — пояснил врач.