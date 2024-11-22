Онколог развеял миф о борьбе с раком

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Эффективность омега-3 и омега-6 в борьбе с раком является лишь популярным мифом, заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, эти полиненасыщенные жирные кислоты могут принести пользу, но точно не в борьбе с онкологией, так как она развивается не из-за их нехватки.
«Какую-то пользу это все несет, потому что там незаменимые аминокислоты, жиры определенные. Но ведь рак развивается в основном не потому, что там чего-то не хватило или, наоборот, чего-то много. Те же лишние витамины и прочее организм выведет, если только там не будет гиперчувствительности или интоксикации от слишком больших доз», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.Черемушкин отметил, что по тому же принципу противоопухолевыми средствами называть можно буквально все — чистую воду, свежие продукты. Пользу организму можно принести множеством способов, но далеко не все они будут оказывать прямое воздействие на опухоль.
«Поэтому омега-3 и омега-6 не только не предотвратят рак, но и могут сделать хуже. Любое лекарство может оказаться ядом, если вы его даете не в той дозе, не в то время и не тому человеку», — подчеркнул онколог.Читайте также:
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