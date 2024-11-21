«Попкорновое лёгкое и онкология»: Нарколог рассказал, чем опасно курение вейпа

«Я хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете! Очень много слышал о вашем дружном коллективе, который Олеся (руководитель объединения «Zамаскируем СВОих» Олеся Черемисина — прим. ред.) собрала и уже продолжительное время возглавляет. Хочу передать вам слова признательности и от себя лично, и от тех подразделений, которые используют то, что вы производите от чистого сердца», — сказал волонтёрам Андрей Воробьёв.

