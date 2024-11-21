«Попкорновое лёгкое и онкология»: Нарколог рассказал, чем опасно курение вейпа

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21 ноября считается днем отказа от курения. Однако в современном мире многие курильщики перешли на электронные сигареты, считая их менее вредными.
Врач-нарколог, главный врач медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» назвал электронные сигареты и вейпы «гаджетами» и сказал, что ими россияне пользуются чаще, чем сигаретами.
Однако мнение о том, что электронные сигареты и вейпы менее вредны, ошибочное.
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«Их употребляют гораздо чаще, потому что у них нет такого резкого запаха. Можно притаиться в уголке офиса, и никто не заметит», — сказал он.
Однако мнение о том, что электронные сигареты и вейпы менее вредны, ошибочное.
«Но это не менее вредный табакосодержащий гаджет. Он содержит различные металлы, которые приводят к развитию онкологических заболеваний и ко всем известной болезни EVALI. Она доказана среди пульмонологов, кардиологов, наркологов и гастроэнтерологов. Еще ее называют «попкорновое лёгкое», которое приводит к хроническому бронхиту лёгких и разным онкологическим проблемам», — объяснил врач.
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Анастасия Бондарева