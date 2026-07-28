Онколог Серяков заявил о переломе в борьбе с раком
Руководитель Онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков отметил заметный прогресс в лечении онкологических заболеваний. За последние годы часть диагнозов, ранее считавшихся смертельными, врачи научились контролировать либо полностью лечить. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам профессора, доля россиян, живущих без рецидива свыше пяти лет или победивших болезнь, выросла с 52,9% в 2015 году до 60,1% в 2024-м. Показатель смертности в течение первого года после выявления опухоли снизился до 16,7%, а ранние стадии медики находят в 61,4% случаев.
Серьезные результаты показывает лечение метастатической меланомы. Иммунотерапия позволила довести пятилетнюю выживаемость при этом диагнозе до 60%. При обнаружении опухоли на первой стадии пациенты выздоравливают в 90–95% случаев.
Серяков назвал главными проблемами позднее обращение к врачам, дороговизну новых препаратов и устойчивость опухолей к терапии. Перспективу он видит в скрининге, молекулярной диагностике и персональном подборе лечения с учетом генетических особенностей новообразования.
Рак — это общее название группы заболеваний, при которых клетки начинают бесконтрольно делиться, могут прорастать в соседние ткани и распространяться по организму с кровью или лимфой. Так появляются метастазы. Тактика лечения зависит не только от органа, где возникла опухоль, но и от ее типа, молекулярно-генетических особенностей, стадии, возраста и общего состояния пациента. Основные методы — операция, лучевая терапия, химиотерапия, гормонотерапия, таргетные препараты и иммунотерапия. Нередко врачи сочетают несколько подходов: например, проводят химиотерапию до или после хирургического удаления опухоли.
Стадию обычно определяют по системе от I до IV. На первой стадии опухоль небольшая и локализована в одном органе; на II–III стадии она может быть крупнее, затрагивать близлежащие ткани или лимфатические узлы; IV стадия означает наличие отдаленных метастазов. Однако даже при распространенном процессе лечение не всегда сводится только к паллиативной помощи: современные препараты во многих случаях позволяют надолго сдерживать заболевание, уменьшать опухоль и сохранять качество жизни. Чем раньше рак выявлен, тем, как правило, выше шансы на полное излечение, поэтому важны диспансеризация, скрининг и своевременное обращение к врачу при тревожных симптомах.
Наиболее агрессивными часто называют опухоли, которые быстро растут, рано дают метастазы и долго не вызывают заметных жалоб. К ним относят рак поджелудочной железы, некоторые формы рака легкого — в частности мелкоклеточный, отдельные виды опухолей мозга, печени и агрессивные лимфомы. Но понятие «агрессивный рак» не означает, что лечение бессмысленно: прогноз всегда индивидуален и зависит от конкретного диагноза, биологии опухоли и ответа на терапию. Важную роль играют точная диагностика, включая биопсию и генетические исследования опухоли, а также лечение в специализированном онкологическом центре.
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