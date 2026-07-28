Онколог Серяков заявил о переломе в борьбе с раком

28 июля 2026, 07:27

Онколог Серяков: Человечество стало значительно ближе к победе над раком

Фото: iStock/fizkes

Руководитель Онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков отметил заметный прогресс в лечении онкологических заболеваний. За последние годы часть диагнозов, ранее считавшихся смертельными, врачи научились контролировать либо полностью лечить. Об этом сообщает «Лента.ру».