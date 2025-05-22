Онлайн-акция «Свеча памяти» стартует в России 10 июня

Фото: istockphoto / Diy13
С 10 по 22 июня в России пройдет Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, который ежегодно отмечается 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны.
В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия в учреждениях культуры, на телевидении и радио, а граждане чтят память павших, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».
Принять участие в акции можно на сайте деньпамяти.рф, где каждый желающий может зажечь виртуальную свечу и тем самым отдать дань уважения тем, кто отдал жизнь за Родину. Каждое зажжение отражается на интерактивном счётчике. Собранные в рамках акции средства направляются на помощь ветеранам.
Инициатива проводится в онлайн-формате. На платформе также доступны видеоинтервью ветеранов — более 60 роликов с живыми воспоминаниями участников Великой Отечественной войны: фронтовиков, узников концлагерей, блокадников и тружеников тыла. Эти материалы стали частью архивного проекта благотворительного фонда «Память поколений», который является организатором акции.
Цель проекта — сохранить историческую память и вовлечь россиян в важнейшие памятные мероприятия, напоминая о трагической и героической странице истории страны.
Читайте также:
«Ночь музеев» в музеях Подмосковья посетили около 10 тысяч человек
В Московской области стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»
80 молодёжных отрядов собрал Открытый смотр строя и песни в Мытищах
Принять участие в акции можно на сайте деньпамяти.рф, где каждый желающий может зажечь виртуальную свечу и тем самым отдать дань уважения тем, кто отдал жизнь за Родину. Каждое зажжение отражается на интерактивном счётчике. Собранные в рамках акции средства направляются на помощь ветеранам.
Инициатива проводится в онлайн-формате. На платформе также доступны видеоинтервью ветеранов — более 60 роликов с живыми воспоминаниями участников Великой Отечественной войны: фронтовиков, узников концлагерей, блокадников и тружеников тыла. Эти материалы стали частью архивного проекта благотворительного фонда «Память поколений», который является организатором акции.
Цель проекта — сохранить историческую память и вовлечь россиян в важнейшие памятные мероприятия, напоминая о трагической и героической странице истории страны.
Читайте также:
«Ночь музеев» в музеях Подмосковья посетили около 10 тысяч человек
В Московской области стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»
80 молодёжных отрядов собрал Открытый смотр строя и песни в Мытищах
Дайана Хусинова