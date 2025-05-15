80 молодёжных отрядов собрал Открытый смотр строя и песни в Мытищах

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
В Мытищах провели Открытый смотр строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья. Он был посвящён 80-й годовщине Великой Победы, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
80 отрядов продемонстрировали свои навыки на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». Министерство выступило организатором масштабного смотра.
Первое место заняли ребята из домодедовской команды «Легион». Серебро разделили «Звезда» из Ступина и «Казаки России» из Каширы. Бронзу взяли подольский «Варяг», «Звезда» из Красногорска и «Военно-патриотический центр Воин» из Воскресенска.
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«Это традиционное мероприятие, которое мы проводим с 2020 года. У молодёжи растёт интерес к соревнованиям. В прошлом году открытый смотр прошёл в Подольске, и в нём участвовали активисты из 25 городских округов, в этом году – из 32. Это очень красивое и зрелищное событие, где юные патриоты одеты в парадную форму, торжественно маршируют с флагами и знамёнами, поют военные песни», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской Подмосковья Екатерина Швелидзе.Конкурсная программа включала шесть этапов: умение действовать в составе отряда на месте, в движении, прохождение торжественным маршем с песней, выставление Почётного караула на Пост №1, возложение венка к памятнику и знание строевого Устава Вооруженных сил России.
Первое место заняли ребята из домодедовской команды «Легион». Серебро разделили «Звезда» из Ступина и «Казаки России» из Каширы. Бронзу взяли подольский «Варяг», «Звезда» из Красногорска и «Военно-патриотический центр Воин» из Воскресенска.
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Лора Луганская