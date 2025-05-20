«Ночь музеев» в музеях Подмосковья посетили около 10 тысяч человек

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Ночь музеев», прошедшая 17 и 18 мая. Мероприятия в рамках акции посетили около 10 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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