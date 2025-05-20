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«Ночь музеев» в музеях Подмосковья посетили около 10 тысяч человек

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Ночь музеев», прошедшая 17 и 18 мая. Мероприятия в рамках акции посетили около 10 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Одним из самых популярных стал музей-заповедник А.С. Пушкина, который принял более 3,3 тысячи гостей. Особый интерес вызвал мистический спектакль «В гостях у Пиковой дамы», разыгранный в вечерней атмосфере Вяземского дворца артистами Независимого драматического театра «Переулок», сопровождавшийся экскурсиями по залам.

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» привлёк более 3,1 тысячи посетителей. Для гостей были организованы концерт с произведениями Шопена в исполнении ученика школы имени Гнесиных Ивана Чепкина, экскурсии, мастер-класс по рисованию богатырей, а также лекция о карете Патриарха Никона и истории экипажного дела в России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Серпуховском историко-художественном музее прошли экскурсии, лекции и мастер-классы. Особое внимание гостей привлекли военная реконструкция, экспозиция «Военная медицина», а также программа «Ночной экспресс. Аван-Гард» на выставке «Фабрика авангарда», в которую были вовлечены сами зрители. Посетителями стали свыше 1,7 тысячи человек.

Более 900 человек побывали в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину. Там состоялся спектакль «Семейная картина» по пьесе Островского, бал «Случайный вальс», экскурсии и прогулки по парку.

В Военно-патриотическом музее Московской области гостей познакомили с экспозициями военной техники и лекцией «Герои фронта и тыла», посвящённой участникам создания танка Т-34.

В музее Зои Космодемьянской посетители узнали о её подвиге на лекции «Путь героя», основанной на воспоминаниях её первой учительницы, а дети участвовали в занятии по истории песни «Журавли» и сделали бумажных журавлей.

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» представил программу, включающую экспозицию «Рисунки Чехова», мастер-класс «Записная книжка», экскурсии, джазовый концерт и сценические постановки произведений писателя.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В «Усадьбе Мураново» прошли экскурсии, спектакли, концерты и традиционные усадебные развлечения. Особую экскурсию провёл директор музея Александр Богатырёв.

Звенигородский музей-заповедник организовал мастер-классы, арт-медитацию, лекции о царских свадьбах и пейзажах Шишкина, а также уникальную экскурсию в музейные фонды.

В музее-заповеднике «Зарайский кремль» интерес вызвали лекции о моде, наградах империи и связи Достоевского с городом, а также выставка «Что такое подвиг?».

Музей Д.И. Менделеева и А.А. Блока представил выставку о военкорах, ботанические прогулки, лекции и интерактивные квесты по усадьбам Шахматово и Боблово.

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Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Лобне составляет 35%
20 мая 2025, 10:58

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Лобне продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Ленина. Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, завершение работ запланировано на конец 2025 года.
На сегодняшний день готовность объекта составляет 35%. Строительство ведётся по графику — выполнен основной объём монолитных работ, продолжается гидроизоляция стен подвала и монтаж металлоконструкций.

«Ежедневно здесь трудятся 35 рабочих и 3 единицы техники. Завершаются монолитные работы, ведётся гидроизоляция стен подвала, монтаж металлоконструкций», — отметил Туровский.

До конца мая планируется начать благоустройство прилегающей территории и работы по её планировке.

​Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

ФОК с бассейном строится между Ледовым дворцом и Дворцом спорта «Лобня». Комплекс общей площадью более 3,1 тыс. кв. метров будет включать 25-метровый плавательный бассейн, чашу для малышей, тренажёрный зал, помещения для групповых занятий и административный блок. На прилегающей территории появятся парковочные места и зоны отдыха.

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«Щелково Агрохим» запускает дополнительное автоматизированное производство
20 мая 2025, 10:49

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Компания «Щёлково Агрохим» из городского округа Щёлково продолжает расширять производственные мощности. На этой неделе предприятие запускает новый цех площадью 2000 квадратных метров, предназначенный для выпуска жидких удобрений с микро-, мезо- и макроэлементами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Продукция будет использоваться для листовой и корневой подкормки сельскохозяйственных культур. Запуск новой производственной линии позволит ежегодно выпускать до 15 тысяч тонн удобрений, что значительно усилит позиции предприятия на рынке агрохимикатов.

В ассортименте нового производства — инновационные продукты, разработанные специалистами предприятия: линейки концентрированных жидких удобрений «Ультрамаг Комби» и «Ультрамаг», направленные на устранение дефицита питательных веществ у растений, биостимулирующие аминокислотные удобрения серии «Биостим», а также органоминеральное удобрение «Гуматкалия Суфлер» на основе гуминовых кислот.

Производственный процесс полностью автоматизирован: на линии задействованы роботизированные системы приёма, подготовки, смешивания компонентов, розлива и фасовки. Это позволяет соблюдать высокие стандарты качества и сводить к минимуму потери сырья и продукции.

Объём инвестиций в проект составил около 400 миллионов рублей. В рамках запуска создано порядка 60 новых рабочих мест, что положительно скажется на социально-экономической ситуации в регионе. Работа цеха организована в режиме 247 дней в году с возможностью оперативной корректировки объёмов выпуска в зависимости от рыночного спроса. Такой подход обеспечивает гибкость производства и стабильные поставки агрохимикатов аграрному сектору.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что запуск нового цеха является значимым шагом в модернизации химической отрасли региона. Это укрепит производственный потенциал компании, поддержит экономику Подмосковья и создаст дополнительные возможности для трудоустройства.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 20 мая составила шесть баллов
20 мая 2025, 10:28

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Утром во вторник, 20 мая, загруженность подмосковных дорог достигла 6 баллов. На трассах зафиксировано свыше 1 миллиона автомобилей — это на 0,5% больше среднего показателя за прошлый месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Наибольшие затруднения в движении отмечаются на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на крупных вылетных магистралях: Ленинградском, Ярославском, Каширском, Симферопольском, Калужском, Киевском, Варшавском, Минском, Можайском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов, Осташковском, Щёлковском, Носовихинском, Боровском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком направлениях.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно внимательными из-за возможных осадков и избегать резких манёвров.

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В подмосковном Наро-Фоминске стартовало первенство России по кикбоксингу
20 мая 2025, 10:19

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Наро-Фоминске стартовало первенство России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. Турнир, который собрал более 1500 участников со всей страны, стал рекордным по числу спортсменов в истории российского кикбоксинга, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходят среди спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет. В Подмосковье прибыли представители 73 регионов России, чтобы побороться за место в национальной сборной. Участники демонстрируют свои навыки в трёх самых зрелищных дисциплинах – «лоу-кик», «К-1» и «фулл-контакт».

«Мы впервые привезли в Московскую область такой масштабный турнир. По его результатам будут сформированы составы сборной России. Дети приобщаются к спорту. Боевые искусства сейчас становятся всё популярнее — это очень радует», — отметил председатель регионального отделения Федерации кикбоксинга России в Московской области Андрей Голландцев.

В полуфиналах, которые состоятся 21 мая, зрителей ждут самые яркие поединки, а 22 мая — финалы и торжественная церемония награждения.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Открытие турнира посетили почётные гости: генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов, председатель регионального отделения Андрей Голландцев, главный тренер сборной России Игорь Кулбаев, а также старшие тренеры национальной команды Расул Далгатов, Сергей Матвеев и Александр Лоско.

«Сегодня я участвую в соревнованиях в роли тренера. Привёз 10 своих юных спортсменов. Очень рады, что приехали сюда, что такой турнир проходит в нашей Московской области», — поделился впечатлениями чемпион России, профессиональный боец Ростислав Варнавский из Мытищ.

Первенство проходит в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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В раменском парке пройдут активные мероприятия с 20 по 25 мая
20 мая 2025, 09:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Жителей Раменского приглашают провести майские дни активно и с пользой для здоровья. С 20 по 25 мая на площадке «Лира» и других зонах парка пройдет серия ярких мероприятий — от спортивных игр до творческих мастер-классов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Стартуют активности 20 мая. В 15:00 на площадке «Лира» начнутся «Весёлые старты» и подвижные игры для детей. В 15:40 запланирован мастер-класс по рукоделию, а в 16:15 — продолжение детских игр. Завершит день спортивная игровая программа, которая начнётся в 16:55.

23 мая на «Лире» в 14:35 пройдут спортивные эстафеты, в 15:15 — творческий мастер-класс. А ближе к вечеру — танцевальный блок: в 16:00 зазвучит музыка ретро, а в 17:00 начнётся молодёжная дискотека.

24 мая в 9:00 здесь же традиционно стартует забег «5 верст». В 10:00 одновременно пройдут мастер-классы по йоге (баскетбольная площадка) и гавайским танцам (творческая мастерская). В 14:45 в мастерской снова состоится рукодельный мастер-класс, в 15:10 на детской велотрассе — веселые старты. Завершит день молодежная дискотека на «Лире» в 17:10.

В воскресенье, 25 мая, программа продолжится. В 11:00 — занятия по йоге, в 12:00 и 14:15 — мастер-классы по рукоделию, а в 13:30 — спортивная игровая программа. Также на площадке «Лира» в 15:30 детей ждут подвижные игры, в 16:00 — ретро-танцы, в 16:10 — ещё один мастер-класс по рукоделию, а в 16:45 — анимационная программа для самых маленьких.

Все мероприятия проходят бесплатно. Возрастное ограничение — 6 .

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