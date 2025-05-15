В Московской области стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
В Подольске на территории школы имени Д.И. Зернова стартовал региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», посвященной 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Соревнования проходят в два этапа. 15 мая свои силы показали активисты военно-патриотических объединений в возрасте от 15 до 17 лет. А 16 мая к испытаниям приступят ребята 11-14 лет. Всего в игре участие участвуют около 800 человек со всего Подмосковья.
Каждый член команды из 10 человек выбирает для себя условно-военную специальность из семи предложенных: командир отряда, военкор, инженер-сапер, медик, оператор БПЛА, политрук и штурмовик.
Участники соревнований показали навыки в строевой подготовке, спортивной игре «Снайпер», конкурсе «Приветствие отряда», тактической медицине и многом другом.
Победителями регионального этапа Зарница 2.0 в старшей возрастной группе стали юные патриоты из чеховского отряда «Орлёнок». Второе место заняли «Мытищи Юнармия», третье – ребята из подольского отряда «Варяг».
Далее их ждёт окружной этап. Состязания пройдут летом в Костроме, а финал игры запланирован на сентябрь.
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«Зарница 2.0 – проект для детей и молодёжи, который помогает не только активно провести время, но и многому научиться. Ребята под руководством опытных инструкторов тренируются, осваивают новые навыки, учатся работать в команде. Это настоящая школа жизни. В этом году в отборочном этапе участвовали более 140 тыс. человек. По итогам регионального этапа лучшие из лучших представят Подмосковье на окружном этапе и поборются за возможность выступить во всероссийском финале», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.«Зарница 2.0» организована «Движением Первых» и движением ЮНАРМИЯ. Это масштабный проект, предлагающий школьникам и студентам уникальный опыт начальной военной подготовки, использования современных технологий и противодействия киберугрозам.
Каждый член команды из 10 человек выбирает для себя условно-военную специальность из семи предложенных: командир отряда, военкор, инженер-сапер, медик, оператор БПЛА, политрук и штурмовик.
Участники соревнований показали навыки в строевой подготовке, спортивной игре «Снайпер», конкурсе «Приветствие отряда», тактической медицине и многом другом.
Победителями регионального этапа Зарница 2.0 в старшей возрастной группе стали юные патриоты из чеховского отряда «Орлёнок». Второе место заняли «Мытищи Юнармия», третье – ребята из подольского отряда «Варяг».
Далее их ждёт окружной этап. Состязания пройдут летом в Костроме, а финал игры запланирован на сентябрь.
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Лора Луганская