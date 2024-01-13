Актрису Мию Гот обвинили в побоях

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30-летняя актриса Мия Гот обвиняется в жестоком поведении.
По словам актёра массовки, который снимался вместе с Гот в финальной части трилогии Х, картине «Максин».
В судебном иске, который оказался в распоряжение TMZ, Джеймс Хантер утверждает, что в 2023 на съёмках одной из сцен, где Гот должна была бежать, перепрыгивая через него, девушка специально ударила его по голове ботинком. Но дубль не получился достаточно хорошим.
Сцену пришлось переснимать. Мия Гот в очередной раз оказалась не слишком аккуратной.
По словам пострадавшего, травмы, которые ему нанесла Гот, вызвали сильную боль, ригидность шеи и даже сотрясение мозга.
А после того, как мужчина пожаловался режиссёру, Гот начала высмеивать и унижать его. А после этого случая мужчину сняли с роли и уволили.
За свои страдания мужчина планирует получить компенсацию от Гот и режиссеров в размере 500 000 (около 43 млн рублей).
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В судебном иске, который оказался в распоряжение TMZ, Джеймс Хантер утверждает, что в 2023 на съёмках одной из сцен, где Гот должна была бежать, перепрыгивая через него, девушка специально ударила его по голове ботинком. Но дубль не получился достаточно хорошим.
По словам пострадавшего, травмы, которые ему нанесла Гот, вызвали сильную боль, ригидность шеи и даже сотрясение мозга.
А после того, как мужчина пожаловался режиссёру, Гот начала высмеивать и унижать его. А после этого случая мужчину сняли с роли и уволили.
За свои страдания мужчина планирует получить компенсацию от Гот и режиссеров в размере 500 000 (около 43 млн рублей).
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Мария Фирсова