Онлайн-школа RT празднует пятилетний юбилей

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Онлайн-школа RT празднует свой пятилетний юбилей. С момента открытия в 2020 году бесплатное обучение в ней прошли более 3000 медийщиков на конкурсной основе, получив знания о журналистике и медиапроизводстве от лучших профессионалов России.
«Когда мы запускали Онлайн-школу пять лет назад, даже не могли представить, что наш проект из 20 видеоуроков разрастется до такой глобальной экосистемы. Мы создали многожанровые онлайн-курсы, очные мастерские, авторские интенсивы. Тысячи журналистов со всего мира обучаются в нашей школе, потому что образовательный проект RT сформировал золотой стандарт для работы в медиа», — поделилась глава службы образовательных проектов RT Анна Ковтунова.В качестве спикеров курсов выступают ведущие специалисты RT, а также их коллеги из крупнейших СМИ и медиапроектов: «Россия 1», НТВ, РЕН ТВ, «ВКонтакте», RUTUBE, известные писатели, мастера ораторского искусства, блогеры и многие другие.
Онлайн-школа предлагает различные направления обучения, среди которых «ТВ- и онлайн-журналистика», «Научпоп-журналистика» и международный проект RT Academy.
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