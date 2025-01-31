НАТО признало свое поражение в Африке

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Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций признал, что влияние российского телеканала RT растет в Египте, Мали, Кении, ЮАР и ОАЭ. К соответствующим выводам ведомство пришло в своем аналитическом отчете об «информационных операциях» РФ за пределами западного инфополя.
В документе отмечается, что на материалы Sputnik часто ссылаются египетские СМИ, в том числе ведущая и старейшая арабская газета Al-Ahram. Один из журналистов, который поучаствовал в опросе, отметил, что считает RT Arabic и Sputnik Arabic основными источниками новостей об Украине на арабском языке. Он также подчеркнул, что египетские СМИ опираются на российские медиа, когда пишут об украинском конфликте.
В то же время растет аудитория RT и в ОАЭ. С начала СВО она увеличилась на 10 млн человек. Вместе с тем периодичность, с которой RT и Sputnik Arabic публикуют материалы в социальных сетях, также выросла на 30-35% и 80% соответственно.
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«На новостном агрегаторе Мали Malijet подавляющее большинство новостей в рубриках «срочные» и «международные» поступают от Sputnik и RT Français, что указывает на их доминирующее присутствие в ежедневном информационном поле Мали», — приводит RT сообщение из отчета НАТО.
В то же время растет аудитория RT и в ОАЭ. С начала СВО она увеличилась на 10 млн человек. Вместе с тем периодичность, с которой RT и Sputnik Arabic публикуют материалы в социальных сетях, также выросла на 30-35% и 80% соответственно.
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Данил Пономарев