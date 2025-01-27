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Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что вещание RT в стране и его доступность демонстрирует, что Нью-Дели придерживается принципов свободы прессы. Он подчеркнул, что позиция Индии заключается в представлении разных точек зрения.
В эксклюзивном интервью RT ко Дню Республики посол отметил, что страна считает важным свободное выражение самых разных позиций и отсутствие ограничений в этой сфере.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил команде телеканала RT правительственную премию за отстаивание интересов России в информационной борьбе, поддержку СВО и популяризацию контрактной службы в ВС РФ. Председатель правительства подчеркнул, что телеканал сохраняет свою популярность у зрителей вопреки блокировкам в западных странах.
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