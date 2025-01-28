Стало известно о тайном обществе, промышляющем в России

Стали известны подробности о работе закрытого американского клуба предпринимателей YPO* («Организация молодых президентов»), который с октября 2024 года признан в России нежелательной организацией. Как выяснил RT, сообщество, в которое не может попасть случайный человек, занимается вербовкой российских управленцев, шпионажем в сфере экономики и подготовкой лидеров общественного мнения, через которых продвигается англосаксонская идеология.