Стало известно о тайном обществе, промышляющем в России

Фото: iStock/gorodenkoff
Стали известны подробности о работе закрытого американского клуба предпринимателей YPO* («Организация молодых президентов»), который с октября 2024 года признан в России нежелательной организацией. Как выяснил RT, сообщество, в которое не может попасть случайный человек, занимается вербовкой российских управленцев, шпионажем в сфере экономики и подготовкой лидеров общественного мнения, через которых продвигается англосаксонская идеология.
«Одна из главных задач YPO* — рекрутинг молодых и успешных бизнесменов по всему миру. Члены клуба реализуют «социальные проекты» по подготовке и воспитанию будущих лидеров общественного мнения в интересах США. Россия — в числе стран, где организация развернула активную деятельность», — отмечается в материале.По официальным данным, организация пропагандирует ЛГБТ** и поддерживает Украину. На сайте YPO* даже функционирует специальный раздел под названием «Украинский кризис», где Россию выставляют в качестве агрессора.
По информации телеканала, основной представитель организации в России — специалист по рекрутингу CEO и формированию советов директоров Ярослав Глазунов, который проходил обучение в частном американском вузе в Кремниевой долине.
«По данным источника RT, в список членов YPO* входят бывший топ-менеджер Альфа-банка Алексей Марей, сооснователи Mail.ru Group Дмитрий Гришин и платёжного сервиса QIWI Сергей Солонин, медиаменеджер Олег Волкош и бывшая глава российского Disney Марина Жигалова-Озкан», — говорится в статье.Как стало известно RT, закрытый клуб организует в России Центр содействия инновациям в обществе «СОЛь» и закрытое бизнес-сообщество «Джинто», созданное Глазуновым. Через них организация проводит конкурсы среди молодежи, предлагая юным специалистам стажировку в иностранных компаниях.
Читайте также:
Бизнесмен Матус: Ходорковский* взял под контроль российскую оппозицию в Европе
Расследователь RT Раскин: Матус боится за свою жизнь после интервью о Невзлине*
Появились новые подробности о мятеже Пригожина
*организация, признанная нежелательной на территории России
**«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории России
Данил Пономарев