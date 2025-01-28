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Стало известно о тайном обществе, промышляющем в России

RT: закрытая организация YPO* занимается шпионажем и вербовкой в России
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Стали известны подробности о работе закрытого американского клуба предпринимателей YPO* («Организация молодых президентов»), который с октября 2024 года признан в России нежелательной организацией. Как выяснил RT, сообщество, в которое не может попасть случайный человек, занимается вербовкой российских управленцев, шпионажем в сфере экономики и подготовкой лидеров общественного мнения, через которых продвигается англосаксонская идеология.
«Одна из главных задач YPO* — рекрутинг молодых и успешных бизнесменов по всему миру. Члены клуба реализуют «социальные проекты» по подготовке и воспитанию будущих лидеров общественного мнения в интересах США. Россия — в числе стран, где организация развернула активную деятельность», — отмечается в материале.
По официальным данным, организация пропагандирует ЛГБТ** и поддерживает Украину. На сайте YPO* даже функционирует специальный раздел под названием «Украинский кризис», где Россию выставляют в качестве агрессора.



По информации телеканала, основной представитель организации в России — специалист по рекрутингу CEO и формированию советов директоров Ярослав Глазунов, который проходил обучение в частном американском вузе в Кремниевой долине.
«По данным источника RT, в список членов YPO* входят бывший топ-менеджер Альфа-банка Алексей Марей, сооснователи Mail.ru Group Дмитрий Гришин и платёжного сервиса QIWI Сергей Солонин, медиаменеджер Олег Волкош и бывшая глава российского Disney Марина Жигалова-Озкан», — говорится в статье.
Как стало известно RT, закрытый клуб организует в России Центр содействия инновациям в обществе «СОЛь» и закрытое бизнес-сообщество «Джинто», созданное Глазуновым. Через них организация проводит конкурсы среди молодежи, предлагая юным специалистам стажировку в иностранных компаниях.

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*организация, признанная нежелательной на территории России

**«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории России
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Атомный ледокол столкнулся с сухогрузом в Карском море
Ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку, столкнувшись с сухогрузом в Карском море
28 января 2025, 20:13

Фото: iStock/KadnikovValerii

Атомный ледоход «50 лет Победы» столкнулся с сухогрузом «Ямал. Кречет» в Карском море. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл ещё 26 января, однако информация об этом появилась только сейчас.

Отмечается, что ледокол приплыл на помощь судну, чтобы провести его сквозь льды, в которых он застрял. Однако всё пошло не по плану. Атомоход левым бортом задел сухогруз и получил повреждение обшивки.

Члены экипажа не пострадали, реакторная установка не повреждена. В итоге сухогрузу удалось освободиться из ледяного плена. После корабли отправились по своим маршрутам.

«Атомфлот» никак не комментировал произошедшее.

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В Москве барда-рокера десять раз оштрафовали за посты о дискредитации ВС РФ
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#столкновение
#авария
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В Москве барда-рокера десять раз оштрафовали за посты о дискредитации ВС РФ
28 января 2025, 19:14

Фото: iStock/Zolnierek

Нагатинский суд Москвы накануне десять раз оштрафовал музыканта по статье о дискредитации ВС РФ за посты в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается в судебном материале, который приводит РИА Новости.
Отмечается, что нарушителем оказался Андрей Буянов, выступающий в бард-рок-группе. 27 января его десять раз привлекли к административной ответственности. В своих постах на личной странице мужчина высказывал отношение к СВО.

В суде не смогли сообщить точную сумму наложенных штрафов, однако по статье о дискредитации штраф по одному протоколу составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Таким образом, Буянова оштрафовали на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

Москвич полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства, изложенные в протоколах.

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В Барнауле дочь сварила мать в кипятке за неэкономный расход воды
В Барнауле дочь умышленно до смерти ошпарила мать кипятком
28 января 2025, 18:39

Фото: istockphoto/Diy13

В Барнауле 34-летняя женщина специально облила крутым кипятком родную мать. Пожилая женщина скончалась от ожогов.
О трагическом происшествии рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. Причиной конфликта между ближайшими родственниками, как это часто бывает, стали бытовые неурядицы.

По информации ведомства, жительница Барнаула проживала в одной квартире с родным братом и матерью. В январе между матерью и дочерью произошла ссора по причине того, что пенсионерка не экономила электричество и воду, в то время как тарифы на услуги ЖКХ были повышены.

Дочь решила отомстить матери и, когда та пошла мыться, зашла в ванную и стала поливать находившуюся в ванной мать кипятком из душа. Женщина получила ожоги 30% поверхности тела. Ее доставили в больницу, но через несколько дней сердце ее остановилось.
Ведется следствие, обвиняемая заключена под стражу.

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#алтайский край
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Любовницу бизнесмена Владимира Зубкова обвиняют в хищении 15 млн: у неё отбирают сына и везут в колонию
Любовницу бизнесмена Владимира Зубкова Татьяну Беленок обвинили в хищении 15 млн
28 января 2025, 18:01

Фото: iStock/zoka74

Много лет Татьяна Беленок состояла в отношениях с известным бизнесменом Владимиром Зубковым, от которого родила ребёнка. Однако, когда мужчину посадили, он начал отказываться от сына и обвинил бывшую в воровстве.
В 2008 году авторитетный бизнесмен из Волгограда Владимир Зубков, решивший открыть загородный ресторан, обратился за помощью к Беленок. Она начала вести бизнесы, но вскоре отношения из рабочих переросли в любовные. С 2008 по 2019 годы они состояли в отношениях. При этом выяснилось, что у Зубкова была семья, в которой подрастали две дочери.

В 2019 году мужчину посадили по обвинению в соучастии в покушении на губернатора Волгоградской области. Зубков свою вину не признал.

Ему удалось до вступления в силу приговора передать весь бизнес супруге Елене Зубковой, хотя Беленок утверждает, к тому моменту они уже официально были разведены. После этого Елена начала портить жизнь Татьяне и обвинила ей в намерении украсть деньги и забрать часть бизнеса.

В результате, в отношении Татьяны Беленок было возбуждено уголовное по статье о хищении. Её обвинили в краже 14,5 миллионов рублей. При этом женщина утверждает, что никогда не брала этих денег.

Решением суда её приговорили к трём годам колонии общего режима. Сейчас ещё можно обжаловать это решение, однако уже скоро оно должно вступить в силу. Больше всего Татьяна боится за 13-летнего сына от Зубкова, которого его бывшая жена Елена уже решила забрать к себе на воспитание.

Также женщина продолжает утверждать, что Беленок обворовала её семью, а Владимир через адвокатов передал убеждённость в том, что любовница его якобы подставила.

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#уголовное дело
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В Балашихе пассажир забыл в такси сумку с почти 2 млн рублей
28 января 2025, 18:00

Фото: istockphoto.com/0shi

Сумку с деньгами и личными вещами оставил в такси в Барвихе 36-летний местный житель, забытое имущество прибрал к рукам таксист, ущерб составил более 1,9 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пассажир написал заявление в полицию. Следствие установило, что он оставил свою сумку на заднем сидении такси, и водитель забрал её себе. Таксиста задержали. Им оказался 40-летний житель Саратовской области. Часть похищенного у него изъяли и вернули законному владельцу», — говорится в сообщении.
Против таксиста завели уголовное дело по статье «Кража». В качестве меры пресечения до суда ему назначили запрет определённых действий.

Ранее сообщалось, что на территории промзоны в Одинцове полицейские накрыли нелегальный цех по расфасовке красной икры.

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#мвд московской области
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Самолёт с пассажирами на борту загорелся в Южной Корее
28 января 2025, 17:53

Фото: iStock/Diy13

В Южной Корее загорелся пассажирский Airbus A321 компании Air Busan с 169 людьми на борту, пишет Shot.
По данным издания, воздушное судно должно было лететь из Пусана в Гонконг. Однако непосредственно перед взлётом в хвостовой части вспыхнул пожар.

Отмечается, что всех пассажиров оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Однако самолет полностью сгорел, оперативно потушить его не удалось.

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение 29 декабря 2024 года. Экипаж лайнера пытался осуществить посадку на фюзеляж из-за неисправности шасси, но скорость оказалась слишком высокой, и самолёт разбился. Из 181 человека, находившихся на борту, погибли 179.

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#запись
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Ребёнок заблокирован в охваченной огнём квартире на юге Москвы
Пожар заблокировал 11-летнего мальчика в жилом доме в Москве
28 января 2025, 16:54

Фото: iStock/grafoto

Пожар заблокировал ребёнка в жилом доме в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло в квартире многоэтажного дома в Бирюлёво. 11-летний мальчик, оставшийся один дома, позвонил маме по видеосвязи и показал полыхающую квартиру. Женщина сразу же вызвала спасателей, а школьник выбежал на балкон и кричит о помощи.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуево задержали серийного педофила, орудовавшего с лета прошлого года. На его счету четыре доказанные жертвы в возрасте от 11 до 14 лет. В отношении извращенца возбуждены уголовные дела по трём статьям: об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних.

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В Подмосковье накрыли подпольный цех по расфасовке красной икры
28 января 2025, 16:52

Фото: iStock/grafoto

Подпольный цех по производству и расфасовке красной икры обнаружили полицейские на территории промышленной зоны в Одинцове, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В нелегальном цеху икру фасовали в банки без законной маркировки. Для этого там была оборудована автоматизированная линия. В ходе обыска полицейские обнаружили 266 банок лососёвой икры без маркировки, свыше 5 тонн красной икры в пластмассовых контейнерах и этикетки несуществующих в реальности производителей. Экспертиза показала, что часть сырья является имитацией икорной продукции», — говорится в сообщении.
Образцы нелегального товара были отправлены на экспертизу, чтобы проверить, не несёт ли этот продукт опасности для здоровья потребителей.

Сейчас следователи устанавливают всех участников нелегального бизнеса.

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#полиция
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#криминал
#мвд московской области
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Глава епархии РПЦ в Казахстане Серапион погиб в аварии в Нижегородской области
28 января 2025, 16:01

Архиепископ Серапион/Сергей Колосницын (Фото: mitropolia.kz)

В Нижегородской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане Серапион.
Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 января, сообщает пресс-служба Московского патриархата РПЦ. Столкновение произошло на федеральной трассе М12 неподалёку от посёлка Пильна. Священнослужитель ехал из Кокшетау в Москву на Рождественские чтения. В сообщении указано, что «автомобиль разбился»; других подробностей не приводится.

Архиепископ Кокшетаускй и Акмолинскй Серапион (в миру Сергей Колосницын) получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия). Ехавший вместе с ним клирик — иеромонах Евлогий — госпитализирован с сотрясением мозга.

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