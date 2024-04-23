Срок заключения договора на ветеринарные услуги в Подмосковье сократили до двух дней

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области запустили онлайн-сервис «Заключение договоров на оказание услуг в области ветеринарии». Это сократило срок заключения такого договора всего до двух дней, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Несколько лет Минсельхозпрод региона активно занимается цифровизацией услуг, в том числе в сфере ветеринарии. Это позволяет повысить оперативность работы и сократить время наполучение и обработку заявлений. Так, время заключения договора на оказание ветеринарных услуг сократилось с 15 до двух рабочих дней», – пояснил Мурашов.Как пояснили в министерстве, на региональном портале госуслуг можно заключить следующие договоры с государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Подмосковья: на оказание ветеринарных услуг, на утилизацию биоотходов, на ветеринарное сопровождение ярмарки, на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации, на лабораторные услуги, а также договор оказания услуг (гашение).
Услуга предоставляется бесплатно. Обратиться за ней могут как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Результат направляется в личный кабинет заявителя.
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