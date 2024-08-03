Онуфрий Молчаливый: Для чего 3 июля нужно молчать и почему нельзя есть сырые яблоки

Фото: istock / Deagreez
3 августа 2024 года православная церковь вспоминает преподобного Онуфрия Печерского. В народе этот день называется Онуфрий Молчаливый, или Молчальник, Безмолвник. В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах праздника, что разрешено и запрещено делать 3 августа.
ИсторияИстория преподобного Онуфрия Печерского окутана таинственностью: согласно малочисленным сведениям о его житие, подвижник был аскетом и отрешенным от мира через молчание. Преподобный Онуфрий соблюдал строгий молчаливый затвор, как и ряд других монахов лавры (например, Феодор Молчальник).
Он жил в Киево-Печерской лавре в XII веке. Обычно обитель сохраняла память о своих насельниках, но про Онуфрия очень мало информации.
Онуфрий отличался благочестием и безграничной верой в Иисуса Христа.
Онуфрий Молчаливый — традицииНа Руси память преподобного отмечали особенным образом: всю работу 3 июля необходимо было совершать молча. Поговаривали, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без необходимости, иначе можно сглазить и навлечь трудности. В идеале провести весь день в полном молчании.
На 3 августа достаточно много запретов. Например, после еды необходимо всё тщательно убрать за собой, чтобы не осталось ни крошки, иначе придется экономить на всем.
В день Молчальника селяне провожали лето и приступали к сбору яблоки. При этом до Яблочного Спаса, 19 августа, их не ели.
Фото: istock / somboon kaeoboonsong
Что нельзя делать 3 августаКроме того, что нельзя разговаривать, тем более запрещено сплетничать, ругаться, грубить, спорить или выяснять отношения. Любая стычка перерастёт в грандиозный скандал, супруги даже могут расстаться навсегда.
3 августа стоит осторожно пользоваться острыми предметами. Считается, что раны, оставленные на Онуфрия, будут очень долго заживать.
Нельзя пускать домой непрошенных гостей.
На Онуфрия запрещено есть сырые яблоки, иначе будут проблемы с животом.
Что можно делать 3 августаИз яблок можно делать компоты, сушить их или готовить варенье.
В начале месяца приходит время приводить в порядок амбары, проветривать и сушить погреба. Наши предки также проверяли амбары с помощью кошек. Так на Руси боролись с грызунами.
Фото: istock / familylifestyle
Хозяйки 3 августа вставали пораньше, чтобы навести уборку и выкинуть все ненужное из кухни и кладовых.
Утром в день Онуфрия можно набрать из любого ближайшего источника молчальную воду. На Руси её считали полезной для здоровья.
Приметы на 3 августа
- Если ночь была холодной — жди суровую зиму;
- Высокая влажность предвещает большое количество грибов;
- Дождь с грозой — к сырой осени;
- Низкостелющийся туман указывает на скорое потепление.
Читайте также:
Съемная квартира и развод: первое заявление главы Wildberries Бакальчук о жизни и бизнесе
Росстат: доля людей с лишним весом в России выросла до 62,5% за пять лет
Конюхов поставил мировой рекорд по путешествию на льдине у Северного полюса
Алина Юрчак