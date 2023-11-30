ООН: 2023 год стал самым жарким за всю историю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешний год стал самым жарким за всю историю, мир переживает климатический коллапс. Такое заявление он сделал в записанном видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), сообщает ТАСС.