ООН: 2023 год стал самым жарким за всю историю

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешний год стал самым жарким за всю историю, мир переживает климатический коллапс. Такое заявление он сделал в записанном видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), сообщает ТАСС.
Гутерриш отметил, что нынешняя климатическая ситуация должна вызвать «дрожь» у мировых лидеров и «побудить их к действиям».
По информации Всемирной метеорологической организации, температур была приблизительно на 1,4°C выше среднего показателя доиндустриального периода в течение первых 10 месяцев 2023 года.
Гутерриш заявил, что разница с предыдущими рекордными показателями, установленными в 2016 и в 2020 настолько большая, что сведения за ноябрь и декабрь не поменяют общую картину ситуации.
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«В этом году на людей во всем мире обрушивались пожары, наводнения и палящие температуры», — сказал генсек ООН.
Гутерриш заявил, что разница с предыдущими рекордными показателями, установленными в 2016 и в 2020 настолько большая, что сведения за ноябрь и декабрь не поменяют общую картину ситуации.
Ранее Генассамблея ООН призвала Израиль освободить Голанские высоты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак