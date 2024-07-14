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Население Украины к 2100 году сократится более чем вдвое – до 15,3 млн человек. Об этом говорится в докладе ООН под названием «Перспективы мирового населения 2024 года». При этом отмечается, что по состоянию на начало этого года население Украины составляет около 37 млн человек.
Важно отметить, что Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по итогам проведенных там референдумов, а Украина и западные страны не признают результатов голосования.
Также в ОНН заявляют, что население всей планеты к 2084 году достигнет своего максимального пика – 10,3 млрд человек, но к 2100 году немного сократится – до 10,2 млрд человек. Также к концу XXI организация прогнозирует среднюю продолжительность жизни 81,7 года.
Ранее сообщалось, что население Украины к 2033 году, по оценкам экспертов, может составить порядка 35 миллионов человек в границах 1991 года, а о численности населения страны в 52 миллиона человек (исторический максимум, зафиксированный в 1996 году) следует забыть.
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Также в ОНН заявляют, что население всей планеты к 2084 году достигнет своего максимального пика – 10,3 млрд человек, но к 2100 году немного сократится – до 10,2 млрд человек. Также к концу XXI организация прогнозирует среднюю продолжительность жизни 81,7 года.
Ранее сообщалось, что население Украины к 2033 году, по оценкам экспертов, может составить порядка 35 миллионов человек в границах 1991 года, а о численности населения страны в 52 миллиона человек (исторический максимум, зафиксированный в 1996 году) следует забыть.
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Данил Пономарев