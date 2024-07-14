Стало известно, когда начнутся мирные переговоры России и Украины

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Мирные переговоры России и Украины начнутся, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за урегулирование конфликта. Такое заявление министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто приводит ТАСС. По словам политика, только три этих игрока на мировой арене могут добиться прекращения украинского конфликта.
Сийярто отметил, что Китай уже предложил свой мирный план, в то время как США заняты предвыборной борьбой, а Евросоюз не делает ничего кроме «копирования американской политики».
Политик добавил, что именно ради этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с начала июля встретился с руководством России, Украины, США, Китая, Турции и с «бывшим, которого многие считают будущим, американским президентом» Дональдом Трампом. По его словам, Орбан сейчас единственный европейский политик, способный встретиться со всеми крупными лидерами за 10 дней.
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«Если бы два, а лучше все три основных игрока заняли миротворческую позицию, то появился бы шанс на то, что противоборствующие стороны, которые сейчас стремятся к активизации военных действий, также проявят готовность показать, что они сами движутся в сторону мира, а не эскалации», – заявил глава венгерского МИД.
Политик добавил, что именно ради этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с начала июля встретился с руководством России, Украины, США, Китая, Турции и с «бывшим, которого многие считают будущим, американским президентом» Дональдом Трампом. По его словам, Орбан сейчас единственный европейский политик, способный встретиться со всеми крупными лидерами за 10 дней.
«Президентские выборы в США могут оказать решающее влияние в этом отношении, поскольку они могут решить, будут ли Соединенные Штаты продолжать свою нынешнюю провоенную политику или же появится шанс на то, что политика в поддержку мира выйдет на первый план», – заключил Сийярто.Читайте также:
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Данил Пономарев