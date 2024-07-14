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Возможность начать мирные переговоры с Москвой допустили в Киеве. Это следует из материала корреспондента издания Responsible Statecraft Блейза Малли. Судя по всему, киевский режим продолжает двойную игру.
«В то время как президент Украины (срок истек 20 мая — Прим. ред.) Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — пишет журналист.
Обозреватель сделал акцент, что Украина не исключает диалога с РФ, возможно, потому что саммит в Швейцарии провалился.
По мнению Малли, киевский режим действует оперативно, поскольку многие страны, и в первую очередь Китай, отказались от участия в саммите из-за отсутствия на нем представителей РФ.
Владимир Зеленский действует противоречиво. С одной стороны он хочет, по его словам, договориться о мире за несколько месяцев, а с другой, продолжает выпрашивать помощь у Запада.
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