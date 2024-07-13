Раскрыта численность населения Украины к 2033 году

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Население Украины к 2033 году, по оценкам экспертов, может составить порядка 35 миллионов человек. Об этом сообщила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, слова которой приводит агентство РБК-Украина.
По её словам, следует забыть о численности населения страны в 52 миллиона человек (исторический максимум, зафиксированный в 1996 году). Самым оптимистическим вариантом на 2033 год может стать число граждан, не превышающее 35 миллионов.
Отмечается, что Либанова в своих прогнозах учитывает регионы Украины, входящие в её состав по состоянию на 1991 год.
Специалист утверждает, что для поддержания численности населения в 30 миллионов человек Украине придётся ежегодно привлекать до 300 тысяч мигрантов из менее развитых стран.
Кроме того, властям придётся привлечь в страну молодёжь из Польши и Прибалтики. Однако для этого необходимо создать выгодные и привлекательные условия.
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Отмечается, что Либанова в своих прогнозах учитывает регионы Украины, входящие в её состав по состоянию на 1991 год.
Специалист утверждает, что для поддержания численности населения в 30 миллионов человек Украине придётся ежегодно привлекать до 300 тысяч мигрантов из менее развитых стран.
Кроме того, властям придётся привлечь в страну молодёжь из Польши и Прибалтики. Однако для этого необходимо создать выгодные и привлекательные условия.
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Анастасия Чинкова