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Управление верховного комиссара ООН по правам человека просит Россию допустить своих специалистов для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области, где ВСУ стреляли по мирным жителям. Об этом пресс-служба управления сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в ООН пытаются получить полную картину происходящих в российском регионе событий, чтобы дать оценку преступлениям украинских войск в отношении мирных граждан России. Однако это сложно сделать при ограниченном доступе.
В связи с этим управление по правам человека связалось с Москвой и запросило доступ на территорию России для получения дополнительной информации.
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