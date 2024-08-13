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ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область

ООН просит допуск в Курскую область для проверки данных о нарушении прав граждан
13 августа 2024, 13:35
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Управление верховного комиссара ООН по правам человека просит Россию допустить своих специалистов для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области, где ВСУ стреляли по мирным жителям. Об этом пресс-служба управления сообщила в беседе с РИА Новости.


Отмечается, что в ООН пытаются получить полную картину происходящих в российском регионе событий, чтобы дать оценку преступлениям украинских войск в отношении мирных граждан России. Однако это сложно сделать при ограниченном доступе.

В связи с этим управление по правам человека связалось с Москвой и запросило доступ на территорию России для получения дополнительной информации.

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В Химках продолжают подготовку домов к холодам
13 августа 2024, 13:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону проводится в городском округе Химки, плановые работы касаются как систем теплоснабжения, так и состояния крыш, подвалов и фасадов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Продолжаем подготовку жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры к новому отопительному сезону. Коммунальные службы, управляющие компании проводят работы согласно установленному графику», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Отмечается, что до начала холодов на территории округа Химки в порядок приведут 1443 многоквартирных дома. Предусмотрены фасадные работы, а также приведение в надлежащее состояние кровель, чердаков, подвалов, подъездов и инженерных систем. Трубы горячего водоснабжения промоют и проверят на протечки, заменят счётчики и запорно-регулирующую арматуру, обновят изоляцию трубопроводов и проведут техобслуживание циркулярных насосов.

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На подмосковные маршруты вышло 350 новых автобусов
13 августа 2024, 13:35

Фото: пресс-служба правительства МО

350 автобусов большого класса марки ЛиАЗ поступило в парк подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто», новые машины обслуживают 160 пассажирских маршрутов. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба правительства региона.
«Для нас имеет особое значение всё, что касается надёжности и удобства пассажирских перевозок. Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто». Сейчас в автопарк нашего основного перевозчика поступило 350 больших автобусов, которые уже курсируют на 160 маршрутах по всему Подмосковью», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также напомнил, что в минувшем году в подмосковные округа было поставлено 1,3 тыс. новых автобусов большого и среднего класса, и добавил, что до конца лета в муниципалитеты Московской области поставят ещё более 100 автобусов.

Отмечается, что новые автобусы в первую очередь направляются на маршруты с большим потоком пассажиров и туда, где требуется заменить старые машины на современные.

Новые автобусы оборудованы системами климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения, в салоне есть USB-розетки для зарядки гаджетов, а для маломобильных пассажиров выделено специальное место под инвалидную коляску и есть система наклона кузова в сторону тротуара, чтобы облегчить посадку.

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#московская область
#общественный транспорт
#подмосковье
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В Звенигороде снесли аварийный деревянный дом на шесть квартир
13 августа 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный одноэтажный дом, в котором располагалось шесть квартир, признали аварийным и снесли, здание находилось на улице Красная в Звенигороде Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1966 году, его общая площадь составляла около 215 квадратных метров. В 2023 году после признания дома аварийным жильцов шести квартир расселили, а саму постройку снесли в июле текущего года», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимал обветшавший дом, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация городского округа ещё не приняла.

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#звенигород
#одинцовский городской округ
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Жителям Клина рассказали о плановых отключениях котельных
13 августа 2024, 12:59

Фото: iStock/antos777

Подготовка к отопительному сезону продолжается в городском округе Клин, в связи с этим на две недели будет остановлена работа котельной, расположенной в деревне Малая Борщёвка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Котельная в Малой Борщёвке перестанет работать с 15 августа сроком на четырнадцать дней», — говорится в сообщении.
При этом плановую остановку котельной №23 на Волоколамском шоссе перенесли с 15 на 27 августа, срок отключения также составит 14 дней.

«Отключение позволит провести работы по полной перекладке сетей в Зпадном микрорайоне Клина», — пояснили в администрации.
Кроме того, на этой неделе завершаются плановые остановки трёх котельных. Котельную в деревне Васильково запустят 14 августа, котельную в деревне Бирево — 15 августа, в котельная, расположенная на улице Горького в Клину снова начнёт работать с 16 августа.

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#клин
#отключение
#котельная
#горячая вода
#жкх
#теплоснабжение
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Во дворах Дубны ликвидировали более 1,3 тыс. квадратных метров ям
13 августа 2024, 12:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Свыше 1300 квадратных метров ям ликвидировали во дворах и межквартальных проездах в Дубне в текущем году, работы в этом направлении продолжаются, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В этом году силами подрядной организации исполнено уже два контракта. Один большой — на тысячу квадратных метров, другой был немного поменьше — на 300 квадратных метров». — рассказал начальник участка муниципального бюджетного учреждения «ЖКУ» Илья Новиков.
Он добавил, что в настоящее время подрядчик приступил к выполнению третьего контракта, по которому ямы будут ликвидированы на площади 300 квадратных метров на территории 42 дворов и междворовых проездов.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что в ряде случаев ремонт стал возможен после того, как межквартальные проезды перешли от управляющих компаний в ведомство муниципальной администрации.

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#дворы
#благоустройство
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Гниют и чернеют: Садовод рассказала, как сохранить здоровый урожай огурцов и томатов
Садовод Ганичкина: чтобы спасти урожай, нужно обрезать длинные побеги
13 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Происходит смена сезона: летние теплые дни постепенно уступают место осенней прохладе. Конечно, это не может не повлиять на настроение дачников-садоводов, которые переживают за свой урожай, а некоторые и вовсе с ним прощаются.
Однако автор книг по садоводству и огородничеству, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» сообщила, что погодные условия не могут стать причиной плохого урожая, и вкусом хрустящих огурцов и спелых томатов еще можно будет насладиться.

«В августе растения стареют, листья мельчают, завязи огурчиков желтеют и засыхают, плоды получаются кривые. Для того, чтобы этого избежать, нужно обрезать длинные побеги. Начинаем снизу, где все побеги лежат на земле, они уже отплодоносили. Дальше обрезаем пожелтевшие, старые, колючие, темные листья и оставляем только молодые», — рассказала эксперт.

Особенно важно, по мнению специалиста, дать растениям хорошую корневую подкормку, от которой пойдут молодые побеги.

«Обкорнаем все растение, оставим только главный побег и несколько листочков. Дадим хорошую корневую подкормку: в 10 литров воды температурой 40-45 градусов добавляем 3 столовые ложки любого жидкого удобрения на основе гумата калия, который продается в жидком виде, дальше добавляем одну столовую ложки мочевины. Поливаем квадратный метр 3-4 литрами. Пролили питательным раствором и сверху тоже теплой водой (3-4 литра), чтобы этот раствор разошелся по всей корневой системе», — объяснила эксперт.

Она добавила, что еще нужно обязательно спрыснуть растения естественным стимулятором роста.

«Ложку мочевины разводим в 10 литрах воды и опрыскиваем. Закрываем, чтобы тепло было и не открываем. Еще нужно обязательно очистить пространство, вырвав все сорняки», — поделилась Октябрина Ганичкина.

Говоря о томатах, собеседница отметила, что необходимо удалить все пасынки и листья и обработать растения средством от фитофтороза — грибного заболевания, при котором чернеют плоды.

«Есть специальные препараты в таблеточках, на которых написано «таблетки на основе грибов и спор» — это не химия. На 1 литр воды растапливаем 1 таблетку и сбрызгиваем растения. Еще в почве сейчас не хватает кальция. Поэтому нужно помочь земле: на 10 литров воды разбавляем 2 столовые ложки кальциевой селитры и суперфосфата, поливаем под корень», — сказала специалист.

Октябрина Ганичкина уверена, что осень будет теплая, и урожая еще порадует не только самых дачников, но и их родственников и гостей.

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В РЖД объяснили запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву
В РЖД объяснили, почему билеты из Анапы стоят до 92 тысяч рублей
13 августа 2024, 11:42

Фото: iStock/Nadya So

Высокая стоимость билетов из Анапы в Москву, доходящая до 92 тысяч рублей, объясняется высоким классом обслуживания. Об этом сообщила «Парламентская газета», ссылаясь на пресс-службу РЖД.
Отмечается, что билеты стоимостью 80-90 тысяч рублей рассчитаны на пересадку в вагоны СВ и люкс, поэтому такая цена полностью соответствует классу обслуживания.

Ранее россияне жаловались на запредельную стоимость ж/д билетов. По их словам, уехать с юга России крайне сложно из-за отсутствия дешёвых билетов до Москвы.

В связи с этим, издание пореккомендовало россиянам заранее покупать билеты, поскольку в этом случае удастся сэкономить и избежать неприятных ситуаций на обратном пути.

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#россияне
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Глава Щёлкова Булгаков осмотрел новый корпус школы в Медвежьих Озёрах
13 августа 2024, 11:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Корпус школы №19 построили в деревне Медвежьи Озёра городского округа Щёлково, в настоящее время ведутся последние приготовления к открытию. Новостройку проверил глава округа Андрей Булгаков, в осмотре также приняли участие местные жители, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Родители говорят, что реальность превзошла все ожидания. Приятно слышать. Открытие уже совсем скоро — осталось ровно три недели», — написал Андрей Булгаков в своём Telegram-канале по итогам осмотра.
В новой школе комфортные современные классы, два спортивных зала, актовый зал, оснащённый современным оборудованием, большая библиотека и пищеблок. На пришкольной территории обустроено спортивное ядро с многофункциональной площадкой, а также дорожками для прыжков и бега. Есть и отдельная площадка для младшеклассников. Отмечается, что заниматься спортом на этом стадионе смогут и местные жители.

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#школа
#новостройка
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Требования по составу автомобильной аптечки изменятся с 1 сентября
Эксперт Вепренцева: с 1 сентября вступят в силу новые требования к автоаптечке
13 августа 2024, 11:05

Фото: iStock/Khaligo

В России с 1 сентября 2024 года вступят в силу изменения Минздрава по составу автомобильной аптечки. Об этом основательно юридической компании «Деломант Групп», эксперт Таисия Вепренцева рассказала в беседе с РИА Новости.
В новый состав аптечки войдут одноразовые медицинские маски и перчатки, а также одноразовая маска для сердечно-лёгочной реанимации (устройство для проведения операции «рот в рот»).

Кроме того, водители всегда должны будут иметь в машине жгут для остановки крови, марлевый бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, пару ножниц для перевязки и пару хирургических ножниц, подчеркнула специалист.

Отмечается, что аптечки с прежним составом можно будет использовать до конца срока их годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Вепренцева напомнила, что в прошлом году из перечня предметов, необходимых для прохождения техосмотра, были убраны аптечки и огнетушители.

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