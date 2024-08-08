ООН не может определить виновных в нападении на Курскую область

Фото: iStock/Askolds
Офис генсека ООН спустя три дней после начала атаки ВСУ на Курскую область пр-прежнему ожидает данные о том, кто именно виноват в насилии, происходящем в российском регионе. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что в настоящее время ООН хочет получить как можно больше информации о виновниках происходящего. При этом организация также заинтересована в том, чтобы в регионе обеспечивалась защита гражданского населения.
По последним данным от Минздрава России, в результате трёхдневной атаки ВСУ на Курскую область пострадали 66 человек, пятеро погибли.
Читайте также:
Ситуация в Курской области: что происходит в Судже, последние новости военкоров
ВС РФ ликвидировали троих замначальников Генштаба ВСУ, курирующих операцию под Курском
The Washington Post подтверждает захват ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
Анастасия Чинкова