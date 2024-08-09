В ООН подготовят доклад о жертвах атаки ВСУ в Курской области

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Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что в конце сентября тема атаки ВСУ в Курской области будет включена в доклад с информацией о потенциальных нарушениях прав человека в ходе конфликта на Украине. Об этом она сообщила в ответ на соответствующий запрос РИА Новости.
Она подчеркнула, что в настоящее время её коллеги пытаются разобраться в сложившейся ситуации. Однако усложняет процесс отсутствие мониторинга на территории России. В связи с этим, остаётся только анализировать видео в соцсетях с обстрелами региона. Результаты проверки будут озвучены в докладе, который опубликуют в сентябре.
По последним данным, в результате украинской атаки погибли пять человек, ранения получили более 60 мирных жителей.
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Анастасия Чинкова