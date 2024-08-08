В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора Поддубного

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Нападения на журналистов даже в зоне боевых действий являются нарушениями Женевских конвенций. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области.
Она подчеркнула, что в ООН уведомлены о произошедшем нападении 7 августа. В настоящее время УВКПЧ пытается получить дополнительные сведения о произошедшем.
Троссел добавила, что всем журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом. Согласно Женевским конвенциям, нападение на журналистов недопустимо даже в зонах активных боевых действий.
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль Поддубного на приграничной территории Курской области. Военкора с тяжёлыми ранениями сначала доставили в реанимацию в Курскую больницу, а затем перенаправили в НИИ Склифосовского в Москве. Сопровождавшая его съёмочная группа ВГТРК не пострадала.
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Троссел добавила, что всем журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом. Согласно Женевским конвенциям, нападение на журналистов недопустимо даже в зонах активных боевых действий.
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль Поддубного на приграничной территории Курской области. Военкора с тяжёлыми ранениями сначала доставили в реанимацию в Курскую больницу, а затем перенаправили в НИИ Склифосовского в Москве. Сопровождавшая его съёмочная группа ВГТРК не пострадала.
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Анастасия Чинкова