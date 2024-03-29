В МИД РФ указали на безразличие Запада к реальным потребностям Армении

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Европейские страны воспринимают Армению исключительно как источник собственной выгоды, Западу безразличны реальные потребности республики.
Такое заявление 29 марта сделали в МИД РФ, комментируя доклад «Сети друзей Армении» об углублении отношений Евросоюза и Еревана, созданный под руководством бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.
В МИД РФ также добавили, что в Евросоюзе считают нормой, что интересы и приоритеты исходят из Брюсселя. Дипломаты также подчеркнули, что Евросоюз и НАТО не задумываются об интересах жителей Армении.
Также в документе говорится, что Еревану нужно выйти из Евразийского экономического союза, в котором страна считается основным бенефициаром, но при этом в документе не уточняется, когда именно Армения сможет получить доступ к рынку Европы.
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В МИД РФ также добавили, что в Евросоюзе считают нормой, что интересы и приоритеты исходят из Брюсселя. Дипломаты также подчеркнули, что Евросоюз и НАТО не задумываются об интересах жителей Армении.
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Дана Игумнова