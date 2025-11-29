Оосбо опасного преступника задержали в Техасе

29 ноября 2025, 23:36

Полиция «задержала» домашнего козла в Техасе

Фото: istockphoto / IPGGutenbergUKLtd

Необычный инцидент произошёл в Техасе, где местный полицейский провёл шуточное задержание домашнего козла. Видеоролик с «арестом» быстро стал вирусным в социальных сетях, вызвав волну позитивных комментариев.