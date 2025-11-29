Оосбо опасного преступника задержали в Техасе
Необычный инцидент произошёл в Техасе, где местный полицейский провёл шуточное задержание домашнего козла. Видеоролик с «арестом» быстро стал вирусным в социальных сетях, вызвав волну позитивных комментариев.
На опубликованных РЕН ТВ кадрах можно заметить, что покладистое животное не только не сопротивлялось действиям правоохранителя, но и проявило удивительное послушание. Козёл самостоятельно забрался в патрульную машину, причём сначала даже попытался устроиться на переднем сиденье рядом с полицейским, словно желая стать его напарником.
Сотрудник полиции с юмором отнёсся к ситуации и в полном соответствии с протоколом уведомил «нарушителя» о его правах. На все вопросы офицера козел отвечал полным молчанием, что придало ситуации дополнительный комический эффект.
