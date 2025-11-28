Достижения.рф

В США койот напал на детей возле торгового центра

Фото: iStock/Marvin Samuel Tolentino Pineda

В американском городе Сан-Диего (Калифорния) на детей напало дикое животное, предположительно койот. Об этом сообщает NBC 7 San Diego.



Инцидент произошёл на парковке возле торгового центра: животное подбежало к детям и укусило трёхлетнюю девочку в руку и бедро. Пострадавших доставили в больницу — одного ребёнка отпустили домой, о состоянии второго подробностей пока нет.

Койота в районе не обнаружили. Собранные образцы ДНК отправлены в лабораторию для анализа. Власти штата ведут поиск и планируют поймать агрессивное животное.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0