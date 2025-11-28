В США койот напал на детей возле торгового центра
В американском городе Сан-Диего (Калифорния) на детей напало дикое животное, предположительно койот. Об этом сообщает NBC 7 San Diego.
Инцидент произошёл на парковке возле торгового центра: животное подбежало к детям и укусило трёхлетнюю девочку в руку и бедро. Пострадавших доставили в больницу — одного ребёнка отпустили домой, о состоянии второго подробностей пока нет.
Койота в районе не обнаружили. Собранные образцы ДНК отправлены в лабораторию для анализа. Власти штата ведут поиск и планируют поймать агрессивное животное.
