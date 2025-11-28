Путин пошутил перед учеными про быка размером с комнату и продукты ГМО
На встрече с участниками V Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин пошутил о генетически модифицированных продуктах (ГМО). Об этом сообщает РИА Новости.
Во время обсуждения директор Института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина Анна Гнеуш рассказала главе государства о своих исследованиях в области животноводства, акцентировав внимание на биотехнологиях агропромышленного комплекса.
«Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?» — с юмором ответил Путин.Ранее также сообщалось, что Путин позвонил мальчику Глебу, который пострадал от взрыва в Красногорске.