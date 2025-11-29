Достижения.рф

Прикормленная стая бездомных собак искусала девятилетнего ребенка в российском регионе

В Татарстане бездомные собаки напали на девятилетнюю девочку
Фото: iStock/Osobystist

В Татарстане бездомные собаки напали на ребенка. Об этом сообщил мэр Зеленодольска и глава одноименного района Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.



Все произошло на остановке «Молодежный», около въезда в поселок Васильево. Стая безнадзорных животных искусала девятилетнюю девочку. Сейчас она находится в детской больнице, где ее осматривают врачи. О ее состоянии подробностей нет.

Известно, что школьница воспитывается в многодетной семье, которая переехала в СНТ «Здоровье» в начале этого года. Предполагается, что дворняг прикормил один из местных работников. Сейчас ситуацией занимаются правоохранители. На место уже направили специалистов по отлову.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области две большие собаки набросились на женщину с таксой во время прогулки.

Лидия Пономарева

