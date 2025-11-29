Прикормленная стая бездомных собак искусала девятилетнего ребенка в российском регионе

29 ноября 2025, 10:07

В Татарстане бездомные собаки напали на девятилетнюю девочку

Фото: iStock/Osobystist

В Татарстане бездомные собаки напали на ребенка. Об этом сообщил мэр Зеленодольска и глава одноименного района Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.