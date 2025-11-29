Прикормленная стая бездомных собак искусала девятилетнего ребенка в российском регионе
В Татарстане бездомные собаки напали на ребенка. Об этом сообщил мэр Зеленодольска и глава одноименного района Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.
Все произошло на остановке «Молодежный», около въезда в поселок Васильево. Стая безнадзорных животных искусала девятилетнюю девочку. Сейчас она находится в детской больнице, где ее осматривают врачи. О ее состоянии подробностей нет.
Известно, что школьница воспитывается в многодетной семье, которая переехала в СНТ «Здоровье» в начале этого года. Предполагается, что дворняг прикормил один из местных работников. Сейчас ситуацией занимаются правоохранители. На место уже направили специалистов по отлову.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области две большие собаки набросились на женщину с таксой во время прогулки.
