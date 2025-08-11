«Опасная букашка»: В Подмосковье выявили случаи анаплазмоза после укусов клещей
В Московской области впервые зарегистрировали заражения гранулоцитарным анаплазмозом — опасной инфекцией, передающейся через укусы иксодовых клещей. Об этом предупредил Роспотребнадзор, порекомендовав жителям соблюдать осторожность во время прогулок в лесах и парках.
Возбудитель болезни — бактерия Anaplasma, которая попадает в кровь через слюну клеща, обычно через 48 часов после укуса. Переносчиком является тот же вид клещей (Ixodes persulcatus), что и у клещевого энцефалита, широко распространённый в подмосковных лесах.
По словам профессора Анатолия Альтштейна из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, бактерия поражает нейтрофилы — важные иммунные клетки, что ослабляет защиту организма и увеличивает риск вторичных инфекций.
Симптомы анаплазмоза напоминают ОРВИ. Именно из-за этого болезнь часто поздно диагностируют. Однако без лечения возможны серьёзные последствия, включая сепсис, отказ почек или лёгких, а в редких случаях — смерть.
