«Опасная букашка»: В Подмосковье выявили случаи анаплазмоза после укусов клещей

11 августа 2025, 10:15

В Московской области укус клеща может привести к тяжёлым осложнениям

Фото: Istock/Dzurag

В Московской области впервые зарегистрировали заражения гранулоцитарным анаплазмозом — опасной инфекцией, передающейся через укусы иксодовых клещей. Об этом предупредил Роспотребнадзор, порекомендовав жителям соблюдать осторожность во время прогулок в лесах и парках.