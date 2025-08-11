Стало известно о новой схеме мошенников с платформами по выдаче займов онлайн
Злоумышленники устраивают массовую рассылку кодов доступа, выдавая их за пароли от личных кабинетов на сайтах онлайн-займов. Целью этой схемы является получение несанкционированного доступа к персональным данным россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Мошенники представляются сотрудниками надзорных ведомств, затем информируют потенциальную жертву о якобы поданной заявке на микрозайм. Параллельно с телефонным разговором на мобильный номер жертвы поступают SMS-сообщения от различных микрофинансовых организаций, содержащие настоящие коды для входа в личные кабинеты.
Пользуясь замешательством человека, аферисты предлагают «помощь» в отзыве этой заявки. Для этого они настойчиво требуют предоставить им доступ к учетной записи на портале «Госуслуги». Соглашаться на подобные условия ни в коем случае нельзя.
