Стало известно о новой схеме мошенников с платформами по выдаче займов онлайн

11 августа 2025, 04:50

Мошенники разработали новую схему обмана россиян с платформами по выдаче займов онлайн

Фото: iStock/JuYochi

Злоумышленники устраивают массовую рассылку кодов доступа, выдавая их за пароли от личных кабинетов на сайтах онлайн-займов. Целью этой схемы является получение несанкционированного доступа к персональным данным россиян. Об этом сообщает РИА Новости.