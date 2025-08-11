В России захотели постепенно повысить возраст покупки спиртного

11 августа 2025, 04:55

В ОП предложили постепенно поднять возраст покупки алкоголя до 21 года

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Возрастные ограничения на приобретение алкоголя в России требуется постепенно поднять выше действующей планки в 18 лет. Частью проблемы являются совершеннолетние учащиеся 11-х классов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.





Он отметил, что большинство одиннадцатиклассников, будучи совершеннолетними, имеют право покупать алкоголь. Это косвенным образом негативно влияет на их несовершеннолетних сверстников. Рыбальченко также напомнил, что Общественная палата ранее уже предлагала поднять минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года.





«Причем можно сделать это поэтапно», — добавил он.