Россиянам рассказали, каким категориям граждан ждать повышения пенсий в сентябре
Член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин рассказал, каким категориям россиян ждать повышения пенсий в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.
В сентябре повысят пенсии инвалидам первой группы, достигшим возраста 80 лет гражданам РФ, а также пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе. В случае, если в августе гражданину исполнилось 80 лет, то с сентября он будет получать увеличенную вдвое фиксированную часть страховой пенсии. Размер этой выплаты составит 17 815 рублей 40 копеек, что в два раза больше, чем 8 907 рублей 70 копеек, которые пенсионер получал ранее. При этом дополнительные выплаты и районные коэффициенты не учитываются.
Для пожилых людей, за которыми осуществляется уход, размер пенсии увеличится на 1 314 рублей в месяц. Для тех, кто получает государственную выплату, прибавка составит 1 377 рублей.
Также повышение коснётся пенсий инвалидов первой группы. Им будут выплачивать двойной размер фиксированной части страховой пенсии. Если у инвалида есть иждивенцы, то сумма увеличится на 2 969 рублей 23 копейки за каждого нетрудоспособного члена семьи.
С августа пенсии также будут индексироваться для тех, кто прекратил трудовую деятельность.
Читайте также: