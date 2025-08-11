Достижения.рф

Россиянам рассказали, каким категориям граждан ждать повышения пенсий в сентябре

Депутат Говырин: в сентябре повысят пенсии достигшим возраста 80 лет россиянам
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин рассказал, каким категориям россиян ждать повышения пенсий в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.



В сентябре повысят пенсии инвалидам первой группы, достигшим возраста 80 лет гражданам РФ, а также пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе. В случае, если в августе гражданину исполнилось 80 лет, то с сентября он будет получать увеличенную вдвое фиксированную часть страховой пенсии. Размер этой выплаты составит 17 815 рублей 40 копеек, что в два раза больше, чем 8 907 рублей 70 копеек, которые пенсионер получал ранее. При этом дополнительные выплаты и районные коэффициенты не учитываются.

Для пожилых людей, за которыми осуществляется уход, размер пенсии увеличится на 1 314 рублей в месяц. Для тех, кто получает государственную выплату, прибавка составит 1 377 рублей.

Также повышение коснётся пенсий инвалидов первой группы. Им будут выплачивать двойной размер фиксированной части страховой пенсии. Если у инвалида есть иждивенцы, то сумма увеличится на 2 969 рублей 23 копейки за каждого нетрудоспособного члена семьи.

С августа пенсии также будут индексироваться для тех, кто прекратил трудовую деятельность.

Екатерина Коршунова

