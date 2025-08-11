Россиянам рассказали, каким категориям граждан ждать повышения пенсий в сентябре

11 августа 2025, 08:51

Депутат Говырин: в сентябре повысят пенсии достигшим возраста 80 лет россиянам

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин рассказал, каким категориям россиян ждать повышения пенсий в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.