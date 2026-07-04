«Опасная лазейка»: Врач назвала скрытую угрозу окрошки с алкоголем

04 июля 2026, 11:22

Нарколог Калюжная: алкоголь в еде создаёт иллюзию безопасности для зависимых

Фото: Istock/Aeril01

Врач-психиатр-нарколог Марина Калюжная обратила внимание на изменение социального восприятия блюд при добавлении алкоголя в качестве «изюминки».





В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что окрошка на шампанском за семейным столом подаёт алкоголь как норму. По словам врача, для большинства людей это не страшно. Но для пациентов с зависимостью и их близких такая практика опасна.

«Это та самая нормализация, которая позволяет зависимому человеку не считать выпитое настоящим срывом. Родственники тоже легче соглашаются: «это же в блюде, не в стакане», — объяснила Калюжная.

«Для здорового человека это действительно мелочь. Но для семьи, где есть зависимый, такие рецепты — опасная лазейка», — отметила психиатр.