Отец Маска дал ответ об эмиграции сына в Россию

20 июня 2025, 17:37

Отец Маска дал ответ на сообщения о предоставлении убежища своему сыну

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Эррол Маск, являющийся отцом американского предпринимателя Илона Маска, выказался о просьбе сына в предоставлении политического убежища в России. Его слова приводят «Известия».





Отец американского миллиардера усомнился в достоверности информации, будто бы его сын просил политического убежища в Российской Федерации.

«Нет, я не думаю, что это правда», — сообщил Эррол Маск.