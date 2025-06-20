Отец Маска дал ответ об эмиграции сына в Россию
Отец Маска дал ответ на сообщения о предоставлении убежища своему сыну
Эррол Маск, являющийся отцом американского предпринимателя Илона Маска, выказался о просьбе сына в предоставлении политического убежища в России. Его слова приводят «Известия».
Отец американского миллиардера усомнился в достоверности информации, будто бы его сын просил политического убежища в Российской Федерации.
«Нет, я не думаю, что это правда», — сообщил Эррол Маск.Следует отметить, что слухи об эмиграции предпринимателя появились на фоне конфликта Маска и Трампа из-за заявления Владислава Даванкова. Вице-спикер Госдумы сообщил, что отправил в МИД России запрос о предоставлении Илону Маску политического убежища и российского гражданства.
Илон Маск, глядя на возникший вокруг его персоны шум, никак не отреагировал на слухи и не дал никаких комментариев по этому поводу.