В приложении «Добродел» запустили сервис по вывозу строительных отходов

Жители ЖК «Liberty», расположенного в городском округе Люберцы, могут зарегистрировать право собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике, определить детей в школы и детские сады и выполнить другие юридические процедуры. Их дом был поставлен на кадастровый учёт, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.