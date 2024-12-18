В приложении «Добродел» запустили сервис по вывозу строительных отходов

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«В приложении собраны все необходимые для комфортной жизни цифровые сервисы. А новая функция значительно упрощает доступ к услугам легальных перевозчиков, что помогает заботиться о природе. Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать несколько простых шагов на смартфоне. Статус заявки можно отслеживать в реальном времени. Так жители могут сэкономить время и внести вклад в защиту окружающей среды», – пояснила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.Сервис «Заявка на вывоз строительных отходов» доступен в разделе «Услуги» – «Все услуги» – «Дом и ЖКХ». Чтобы им воспользоваться, нужно обновить «Добродел» до последней версии, пройти авторизацию и заполнить онлайн-форму. При необходимости можно оставить комментарий и добавить фот отходов для понимания объема.
Как отметили в министерстве, вывоз строительных отходов проводится на платной основе. В течение рабочего дня после подачи заявки специалисты сервиса свяжутся с заявителем для подтверждения и согласования стоимости и сроков выполнения работ.
Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.
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Лора Луганская