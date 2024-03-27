Раскрыта личность «сотрудника ФСБ», оказавшегося в «Крокусе» во время теракта

Фото: пресс-служба Московской области
Мужчина, запечатлённый на фото за несколько минут до теракта в «Крокусе», которого ряд СМИ и Telegram-каналов принял за сотрудника ФСБ, оказался строителем. В беседе с ТАСС он раскрыл свою личность.
Алексей, так зовут мужчину, пояснил, что не имеет никакого отношения к ФСБ и иным силовым структурам. А в «Крокус Сити Холле» оказался вместе со своей дочерью, с которой пришёл на концерт группы «Пикник».
Он возмутился ложной информацией о себе, назвав её распространение подлостью и наглостью.
Также мужчина рассказал о первых минутах после нападения террористов на концертный зал. По его словам, зрители услышали хлопки и предположили, что это взрываются петарды. Однако потом, когда в зал начали забегать люди, все поняли, что началось вооружённое нападение.
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Он возмутился ложной информацией о себе, назвав её распространение подлостью и наглостью.
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Анастасия Чинкова