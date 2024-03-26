РБК: Одна из посетительниц «Крокус Сити Холла» рассказала хронологию теракта

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Посетительница концерта в «Крокусе» Дарья рассказала на телеканале РБК подробную хронологию дня теракта. По её словам, вначале она не поняла, что происходит, находясь на балконе, и заподозрила неладное, только когда увидела убегающих билетёров.
«Да, их могли набрать вчера вечером, и они просто хотели подработать, но тем не менее, как будто бы, если бы они кричали: «Стрельба, ложитесь!», возможно, спаслось бы больше людей, и если людей брали бы с собой», — рассказала девушка в эфире программы ЧЭЗ.Когда угроза теракта стала понятной и осязаемой, Дарья весте с окружающими её людьми легла на пол, и вскоре раздались звуки выстрелов. Тогда она решила вместе с остальными выбираться из зала — но куда бежать, было непонятно. В итоге девушке и сопровождавшим её другим посетителям концерта удалось выбраться на парковку через служебный коридор в районе центрального входа в «Крокус», после чего они побежали в сторону торгового центра «Твой дом».
Специалисты МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасательных работах участвовали более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники.
По последним данным, предоставленным Следственным комитетом РФ, во время трагедии в концертном зале погибли 139 человек. Ещё 182 человека пострадали от ран, огня и дыма. Большинство погибших задохнулись в дыму, который возник после того, как террористы подожгли разлитую горючую жидкость и вспыхнул пожар, охвативший всё здание. На 20:00 по Москве поимённый список погибших включает в себя 120 фамилий.
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