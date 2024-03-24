Оператор рассказал о тщательном планировании теракта в «Крокусе»

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Оператор и преподаватель Института кино и телевидения Иван Поморин рассказал СоловьевLIVE, что террористы, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», тщательно спланировали нападение так, что у людей не было возможности покинуть концертный зал.
«Люди очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов и все ломились в сторону сцены», – заявил Поморин.
Оператор располагался за кулисами и планировал концерт группы «Пикник». О нападении ему сообщили коллеги, находившиеся в зале. Поморин велел им как можно быстрее покинуть зал и оставить съемочное оборудование.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов