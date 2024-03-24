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Оператор рассказал о тщательном планировании теракта в «Крокусе»

Оператор Поморин: Теракт в «Крокусе» был тщательно организован
24 марта 2024, 01:29
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Оператор и преподаватель Института кино и телевидения Иван Поморин рассказал СоловьевLIVE, что террористы, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», тщательно спланировали нападение так, что у людей не было возможности покинуть концертный зал.
«Люди очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов и все ломились в сторону сцены», – заявил Поморин.

Оператор располагался за кулисами и планировал концерт группы «Пикник». О нападении ему сообщили коллеги, находившиеся в зале. Поморин велел им как можно быстрее покинуть зал и оставить съемочное оборудование.


Ранее сообщалось, что работы по разбору завалов в «Крокусе» приостановили до утра из-за темноты.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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Владельцы «Крокус Сити Холла» рассказали о судьбе ТЦ после теракта
Crocus Group: «Крокус Сити Холл» будет восстановлен
24 марта 2024, 01:44

Компания-владелец «Крокус Сити Холла» пообещала восстановить объект после теракта, сообщает РИА Новости.
«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», – сообщается в заявлении Crocus Group.

Ранее владелец «Крокуса» прокомментировал теракта и его жертвы.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#крокус сити холл
#торговый центр
#теракт
#террористы
#московская область
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Бастрыкин поручил наградить принявших участие в спасении граждан в «Крокусе»
Бастрыкин призвал найти и наградить участвовавших в спасении граждан в «Крокусе»
23 марта 2024, 23:57

Фото: сайт Кремля

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил найти людей, которые принимали участие в спасении мирных жителей во время теракта в красногорском «Крокусе», сообщается в Telegram-канале ведомства.
«При расследовании ... особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан», – говорится в сообщении.

Поясняется, что это необходимо для рассмотрения вопроса о награждении ведомственными наградами.

Ранее Бастрыкин поручил наградить ведомственными наградами человека, который нейтрализовал одного из террористов. Мужчина напал на одного из нападавших и нейтрализовал его, чтобы защитить свою жену и других посетителей.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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Донорская кровь для пострадавших в теракте поступит в больницы после проверки
23 марта 2024, 22:07

Фото: iStock/hxdbzxy

Донорская кровь, полученная 23 марта, поступит в больницы Москвы в ближайшие дни после проведения проверки. Об этом сообщила главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.
Она подчеркнула, что в центре крови имеется оперативный запас компонентов крови, которым в течение прошлой ночи и в последующее время обеспечивались все больницы, где находятся пострадавшие при теракте.

Донорская кровь, которая была взята в субботу, пройдёт проверку, после чего будет доставлена в медучреждения.

Майорова выразила слова благодарности всем неравнодушным гражданам, которые отстояли в очереди и сдали кровь для помощи пострадавшим.

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#донорская кровь
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#теракт
#крокус сити холл
#помощь
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Воробьёв поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших в «Крокусе»
23 марта 2024, 21:24

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил слова благодарности донорам, которые сдают кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил неравнодушных граждан, которые стоят в очередях, чтобы помочь пострадавшим.

Также Воробьёв выразил слова благодарности медицинским работникам и спасателям. В настоящее время 104 специалиста МЧС России и 19 единиц техники продолжают работать на месте трагедии, разбирая завалы и ликвидируя оставшиеся очаги пожара.

Губернатор отметил, что сейчас затруднён доступ к стене в концертном зале, которую специалистам необходимо снести для продолжения поисковой операции.

Спасатели будут работать на месте происшествия ещё несколько суток. Ранее Воробьёв указывал на то, что спасатели работают в круглосуточном режиме.

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#пострадавший
#теракт
#крокус сити холл
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Подмосковье запустит алгоритм получения личных вещей из «Крокус Сити Холла»
23 марта 2024, 21:08

Фото: пресс-служба МО

Власти Подмосковья в воскресенье запустят алгоритм возврата оставленных в «Крокус Сити Холле» вещей, включая автомобили. Об этом в беседе с журналистами заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.


Глава региона подчеркнул, что большое количество автомобилей остаются на подземной и наземной парковке. Также в гардеробе концертного зала посетители могли оставить свои вещи.

Воробьёв анонсировал, что в воскресенье в 12:00 будет предложен алгоритм, благодаря которому с завтрашнего дня начнётся передача личного имущества хозяевам.

Губернатор добавил, что автомобили начнут передавать гражданам в 19:00.

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#имущество
#крокус сити холл
#теракт
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Минздрав: более 2,7 тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье
23 марта 2024, 20:08

Фото: iStock/AnnaStills

Более 2,7 тысяч человек сдали донорскую кровь в Подмосковье. Об этом сообщает Минздрав региона.
Отмечается, что в субботу в центре крови Подмосковья была заготовлена почти тонна крови и её компонентов.

Большие очереди из желающих сдать кровь наблюдались и в Москве. Медики и волонтёры призывали граждан приходить в последующие дни, поскольку быстро удалось собрать необходимое количество крови.

Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадали 140 человек, троих из которых уже выписали домой.

По последним данным Следственного комитета России при теракте погибли 115 человек. Поисковые работы в здании концертного зала продолжаются.

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#теракт
#крокус сити холл
#помощь
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НТВ снял с эфира юмористическое шоу «Звезды» и «Международную пилораму»
23 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/simpson33

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» телеканал НТВ снял с эфира юмористическое шоу «Звезды» и «Международную пилораму», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НТВ.
«В связи с трагическими событиями, произошедшими в «Крокус Сити Холле», НТВ меняет сетку вещания. Сегодня, 23 марта, сняты с эфира юмористическое шоу «Звезды» и программа «Международная пилорама». Вместо них будет показан повторный выпуск «Секрета на миллион» с Романом Костомаровым», — прокомментировали ситуацию представители телеканала.

Напомним, вечером 22 марта на концертной площадке в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт российской рок-группы «Пикник». В зале собрались около шести тысяч человек, когда в него ворвались вооружённые террористы, открывшие стрельбу по людям. После перестрелки боевики устроили пожар, который полностью уничтожил концертную площадку.

В настоящий момент известно о 133 погибших, разборы завалов «Крокуса» продолжаются, из-под обрушившихся металлических конструкций извлекают всё больше трупов.

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#крокус сити холл
#теракт
#террористы
#телевидение
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Путин подписал закон, запрещающий сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков
23 марта 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что по вновь установленным нормам в квартирах должны присутствовать приборы учета электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Главой российского государства был подписан еще один закон, по которому при посуточной аренде квартир в многоквартирном доме необходимо будет соблюдать все права и интересы соседей, а также правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Уточняется, что документ вступит в силу через десять дней после его официальной публикации.

Ранее эксперты определили стоимость самой дешёвой квартиры для аренды в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россиян призвали сплотиться и не поддаваться на провокации после теракта
23 марта 2024, 18:33

Фото: iStock/macky_ch

Западные спецслужбы причастны к теракту, целью которого была дестабилизация внутренней ситуации в стране. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Ни один из российских регионов не остался безучастным, все россияне сплотились после террористического акта, который произошёл 22 марта в «Крокус Сити Холле». По всей стране возникли стихийные мемориалы, граждане активно сдают донорскую кровь для пострадавших, а таксисты всю ночь работали бесплатно, оказывая помощь нуждающимся.

Тем временем, Украина с первый минут трагедии приступила к раскачиванию ситуации, подкидывая в информационное поле фейки и вбросы, совершая звонки о возможных терактах на других территориях России. Всё это – способы противодействия стране на фоне личных неудач на фронте.

Террористы после совершения своего ужасного преступления сразу же двинулись к украинской границе. Такие действия подтверждают, что Киев ждал их, а значит – причастен к теракту.

Также непосредственными участниками событий стали западные спецслужбы, которые помогали террористам организовать теракт на высочайшем уровне. Даже сами граждане США не верят в непричастность своего государства к теракту.

Вашингтон же пытался свалить всю ответственность на ИГИЛ*, который они сами и создали. Террористы-исполнители стали уже привычным инструментом для западных спецслужб.

Противники России сейчас будут всё активнее навязывать внутренние конфликты в стране, разжигая ненависть в чатах и публикуя фейковую информацию. В этот непростой момент каждый россиянин должен не терять бдительность, чтобы не стать пособником врага.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
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