Оператор рассказал о тщательном планировании теракта в «Крокусе»

Оператор и преподаватель Института кино и телевидения Иван Поморин рассказал СоловьевLIVE, что террористы, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», тщательно спланировали нападение так, что у людей не было возможности покинуть концертный зал.