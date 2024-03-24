Работу по расчистке завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили

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Работы по разбору завалов в «Крокус Сити Холле» приостановлены из-за отсутствия освещения , сообщает РИА Новости.
Спасатели планируют возобновить работу утром.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасательные работы на месте теракта в «Крокусе» завершены. Он добавил, что поиски пропавших людей продолжаются. По словам губернатора, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 жертв теракта.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Спасательные работы в зоне теракта в «Крокусе» завершены
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасательные работы на месте теракта в «Крокусе» завершены. Он добавил, что поиски пропавших людей продолжаются. По словам губернатора, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 жертв теракта.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Спасательные работы в зоне теракта в «Крокусе» завершены
Александр Климов