Оператор Рузского кластера обновил более 260 мусорных контейнеров

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Свыше 260 сломанных синих и серых контейнеров заменил в тринадцати городских округах Московской области Рузский региональный оператор в октябре, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Заменено было более 260 контейнеров для смешанных отходов и отходов для вторичной переработки. Кроме того, установлено свыше 50 дополнительных баков», — говорится в сообщении.Отмечается также, на склады Рузского регионального оператора поступило ещё 110 серых контейнеров для смешанных отходов. Эти контейнеры будут выставлять на площадки по мере необходимости.
В министерстве добавили, что за месяц в зоне облуживания этого регионального оператору вывезли свыше 840 тысяч кубометров отходов.
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Лев Каштанов