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В Подмосковье усилили контроль за порядком на улицах с помощью искусственного интеллекта

Фото: istockphoto / monsitj

Фото: istockphoto / monsitj

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В Подмосковье продолжает развиваться ИИ-проект «Чистая территория». К системе «Безопасный регион» подключили дополнительные 30 тысяч камер. В результате общее количество камер превысило 51 тысячу, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Увеличение количества камер в этом проекте значительно расширяет возможности мониторинга и контроля, повышает скорость реагирования на возникающие проблемы», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В пятёрку лидеров по количеству камер вошли городские округа Одинцово, Балашиха, Люберцы, Красногорск и Мытищи.



По словам Куртяник, благодаря нейросети на улицах Московской области было устранено более 67 тысяч нарушений чистоты и порядка.

Чаще всего нейросеть выявляла мусор на контейнерных площадках, смет на дорогах и неубранный снег.

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#надежда куртяник
#подмосковье
На четырёх улицах Жуковского вводят ограничения на остановку автомобилей
14 ноября 2024, 09:39

Фото: istockphoto.com/Eugene Makarov

Ограничения на остановку транспорта появятся на четырёх улицах в подмосковном Жуковском — с 16 ноября на Московской, Энергетической и Менделеева, а с 1 января будущего года — и в Новорождественном проезде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На Энергетической улице остановка будет запрещена от улицы Менделеева до Московской. На Московской — рядом с контейнерной площадкой на отрезке протяжённостью 20 метров, а также на всей улице Менделеева», — говорится в сообщении.
В Новорождественном проезде запрет на остановку тоже будет действовать на всей протяжённости дороги.

Водителей предупреждают, что автомобили, оставленные на указанных улицах, будут эвакуировать на штрафную стоянку.

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В МОЦОМДе детям будут включать аудиосказки
14 ноября 2024, 09:22

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) объявляет о запуске уникального проекта «Сказки от тёти Тани», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сказки от тёти Тани» — это аудиосказки для детей, которые читает врач акушер-гинеколог из родового отделения Люберецкого родильного дома МОЦОМДа Татьяна Борисова. Она является представительницей династии врачей акушеров-гинекологов.
«Это не просто рассказы, это волшебный мир, который поможет вашим малышам развивать воображение, погрузиться в чудеса и научиться многому новому. Каждая история наполнена добротой, теплом и знаниями, которые так важны для взросления», — сообщила пресс-секретарь МОЦОМДа Ирина Урсул.
Аудиосказки будут выходить каждую среду. За выпусками можно следить на канале МОЦОМДа в Telegram, в VK и в группе Городского округа Люберцы.

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#подмосковье
#больница
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На территории Ногинского кластера установили около тысячи мусорных контейнеров
14 ноября 2024, 09:19

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Почти тысячу новых контейнеров для сбора мусора установил в Ногинском кластере региональный оператор по обращению твёрдыми коммунальными с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Ногинском кластере было установлено 956 новых контейнеров взамен «пострадавших» —испорченных или украденных. Кроме того, более 3100 контейнеров было отремонтировано», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что дополнительно было закуплено ещё 196 мусорных контейнеров объёмом 1,1 кв. м. В ближайшее время эти контейнеры также будут установлены на территории Ногинского кластера.

В Ногинский кластер входят 12 городских округов: Богородский, Балашиха, Лосино-Петровский, Электросталь, Пушкинский, Фрязино, Орехово-Зуевский, Щёлково, Звёздный городок, Черноголовка, Реутов и Павловский Посад.

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#московская область
#подмосковье
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Стало известно, что окна в подъездах могут сэкономить семейный бюджет
Депутат Якубовский: открытые окна в подъездах могут сказаться на расходах семьи
14 ноября 2024, 08:51

Фото: istockphoto/Pavel Byrkin

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский призвал граждан внимательно следить за состоянием окон в подъездах многоквартирных домов. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, открытые окна могут привести к значительным теплопотерям, что, в свою очередь, негативно скажется на расходах семейного бюджета на отопление.

Якубовский отметил, что невынужденные теплопотери могут увеличивать расходы на отопление до 10%. Депутат объяснил, что если окна в подъездах не закрыты, необходимо незамедлительно приглашать сотрудников управляющей компании для устранения этой проблемы.

Кроме того, парламентарий предупредил о возможных серьезных последствиях, связанных с открытыми окнами, таких как разморозка стояков отопления, что создаст неудобства для всех жильцов дома. Он также добавил, что в случае низкой энергоэффективности здания счета за тепло могут вырасти еще больше, затрагивая всех жителей.

Ранее стало известно, что сегодня в ГД будет внесён законопроект, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дома
#депутат
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Жена телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализирована в Москве
14 ноября 2024, 08:30

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

В Москве в экстренном порядке госпитализировали супругу известного телеведущего Юрия Николаева Элеонору. Врачи диагностировали ей дисциркуляторную энцефалопатию.
Сейчас женщина находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Mash. Заболевание, которое определили у неё медики, выражается в нарушении кровообращения головного мозга, в результате которого начинается кислородное голодание.

Элеоноре Николаевой стало плохо на фоне госпитализации супруга с коронавирусом. Состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Из-за этого Николаев постоянно кашляет, ему тяжело дышать. Десять лет назад телеведущему удалили часть лёгкого из-за онкологического заболевания, поэтому восстановление даётся труднее. Кроме того, у него проблемы со стенками аорты.

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#николаев
#онкология
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У отравившейся семьи под Красноярском, потерявшей четверо детей, родился ребенок
14 ноября 2024, 07:34

Фото: istock/Kseniia Kapris

В Красноярском крае у семьи, в которой от отравления погибли четверо детей, родился мальчик, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«Родила 8 ноября в перинатальном центре в Ачинске, уже выписана и находится дома с ребенком. Родился мальчик», — сказал собеседник агентства.

Помимо этого, стало известно, что семья переехала из Красной Сопки и живет в соседнем поселке. Однако отмечается, что дом они продавать не стали.

Напомним, что трагический инцидент произошел около двух месяцев назад. В семье из села Красная Сопка в Красноярском крае отравились четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. По данным Следственного управления СК, причиной отравления стали курица и пельмени, купленные в местном магазине. У всех членов семьи появились симптомы пищевого отравления.

После обращения в больницу состояние шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, они скончались в медицинском учреждении. На следующий день в больнице умерла 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник — 12-летняя девочка. Дети были похоронены 30 сентября после выписки родителей из больницы. На момент отравления мать находилась на девятом месяце беременности.

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#дети
#семья
#прокуратура
#мать
#ск
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МВД испытывает трудности с российскими процессорами «Эльбрус»
МВД: серверы на базе микропроцессоров «Эльбрус» слишком быстро выходят из строя
14 ноября 2024, 02:30

Фото: iStock/golubovy

МВД России сообщило о проблемах с отказоустойчивостью серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус», разработанных МЦСТ. Замглавы департамента информационных технологий МВД Игорь Кашпур на заседании Совета Федерации отметил, что серверы быстро выходят из строя, а оперативная замена невозможна из-за дефицита процессоров, передают «Ведомости».
МЦСТ подтвердили, что резерв «Эльбрусов» распределен, а новые партии пока не производятся.

С 2020 по 2024 годы МВД закупило 709 серверов с «Эльбрусами», включая 32 устройства в этом году. Оборудование используется для фиксации правонарушений на дорогах и для системы иммиграционного учета. Ведомство не уточнило, сколько серверов вышло из строя.

Ранее, в 2022 году, МВД уже жаловалось на недостаточную отказоустойчивость «Эльбрус-8С», отмечая проблемы с загрузкой ОС. Текущие проблемы усилились после американских санкций, из-за которых Тайвань осенью 2022 года прекратил поставки кристаллов.

МЦСТ планировали перенести производство на завод «Микрон», но проект еще не реализован. Минпромторг, приостановивший выдачу субсидий, заявил о готовности содействовать МВД в вопросе поставок техники.

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#производство
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#поставки
#техника
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Въезд в Россию по биометрии: скоро проведут эксперимент для иностранцев
Кабмин утвердил начало эксперимента по сдаче биометрии иностранцами с 1 декабря
14 ноября 2024, 00:26

Фото: iStock/Kittiporn Kumpang

Российское правительство утвердило эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в страну. Постановление можно прочесть на сайте официального опубликования правовых актов.
Эксперимент начнется 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года. В рамках этого периода иностранцы, въезжающие через аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также через пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, будут сдавать биометрию при пересечении границы.

С 30 июня 2025 года начнется второй этап: иностранные граждане смогут заранее зарегистрировать биометрические и персональные данные через специальное приложение.

Эксперимент проводится с целью создания цифрового профиля для иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих российскую границу.

Ранее Минцифры предлагало эту инициативу, разбив эксперимент на два этапа с целью апробации правил въезда и выезда для иностранцев.

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#данные
#иностранцы
#пропуска
#минцифры
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В ООН предупредили, что рекордная жара 2024 требует срочных мер защиты
Генсек ООН Гутерриш: 2025 год возможно станет самым жарким в истории человечества
13 ноября 2024, 23:19

Фото: iStock/SUNG YOON JO

Генсек ООН Антониу Гутерриш на конференции COP-29 в Баку заявил, что текущий год побил рекорды экстремальной жары, достигнув температур, превышающих «пределы человеческой выносливости».
Он призвал страны срочно инвестировать в системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары, назвав их первоочередной задачей.

По его словам, этот год войдет в историю как самый жаркий год, сопровождаемый рекордными ураганами, ливнями, пожарами и засухами. Ситуация может ухудшиться в последующие годы.

Гутерриш подчеркнул, что такие меры безопасности, как системы раннего предупреждения, являются выгодной инвестицией с десятикратной отдачей и могут ежегодно экономить до $360 миллиардов на производстве.

Инициатива «Раннее предупреждение для всех», внедряемая ООН, направлена на то, чтобы к 2027 году каждый человек на планете был защищен системой предупреждения об опасностях.

Гутерриш также отметил, что половина стран мира пока не охвачена такими системами из-за отсутствия данных для их разработки. Он призвал международное сообщество усилить поддержку этой инициативы, особенно в части финансирования и технологической кооперации.

«Радио 1» ранее передавало, что в 2024 году жара может усилиться, частично из-за климатического явления Эль-Ниньо, которое приводит к потеплению в экваториальной зоне Тихого океана. Кроме того, сообщалось, что июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Европе.

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