В Подмосковье усилили контроль за порядком на улицах с помощью искусственного интеллекта

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В Подмосковье продолжает развиваться ИИ-проект «Чистая территория». К системе «Безопасный регион» подключили дополнительные 30 тысяч камер. В результате общее количество камер превысило 51 тысячу, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Увеличение количества камер в этом проекте значительно расширяет возможности мониторинга и контроля, повышает скорость реагирования на возникающие проблемы», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.В пятёрку лидеров по количеству камер вошли городские округа Одинцово, Балашиха, Люберцы, Красногорск и Мытищи.
По словам Куртяник, благодаря нейросети на улицах Московской области было устранено более 67 тысяч нарушений чистоты и порядка.
Чаще всего нейросеть выявляла мусор на контейнерных площадках, смет на дорогах и неубранный снег.
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Дайана Хусинова