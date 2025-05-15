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Операторы могут блокировать мошеннические звонки в случае согласия абонента

Аналитик Шатилин: операторы могут определять мошеннические звонки
Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

Операторы могут определять подозрительные звонки и блокировать их в случае согласия абонента. Об этом рассказал аналитик TelecomDaily Илья Шатилин.
«Проблема в том, что деньги воруют не во время разговора с телефонным мошенником. Звонок – это техническое средство связи, это не канал, который можно как-то защитить. Самый надежный способ отследить мошеннический звонок – это прослушивать все вызовы в режиме реального времени и анализировать при помощи нейросетей, но это невозможно», — пояснил Шатилин в интервью Общественной Службе Новостей.

Однако он отметил, что операторы все же могут определять мошеннические звонки. Для этого абонент должен дать согласие на блокировку подобных звонков. По словам специалиста, оператор будет блокировать звонки с номера, который активно перезванивает большое число абонентов.

В свою очередь член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT пояснил, что мошенники используют методы социальной инженерии и постоянно адаптируют схемы под актуальные вопросы.

«Один из новых векторов — звонки или письма под предлогом уточнения трудового стажа. Аферисты представляются сотрудниками пенсионных фондов, центров соцзащиты или кадровых служб и запрашивают у граждан персональные данные якобы для корректировки сведений или для перерасчёта пенсии», — уточнил Немкин.

Он подчеркнул, что мошенники для правдоподобности используют имена, даты рождения и даже называют место работы. Основная же их цель – заполучить паспортные данные, номера СНИЛС, ИНН и данные банковских карт.

Все подобные звонки необходимо сразу прерывать, предупредил депутат.

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#рф
Эксперт назвал удобрения, улучшающие урожайность
Эксперт Соколов: компост позволит улучшить почву
15 мая 2025, 16:36

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Чтобы улучшить почву, необходимо использовать компост. Об этом рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.
«Это натуральное удобрение можно сделать своими руками из того, что обычно идет в мусор: пищевые отходы, трава, листья, ветки, яичная скорлупа. Всё это со временем перегнивает и превращается в полезный гумус, который подходит почти для любых растений», — пояснил Соколов в беседе с «Известиями».

Он также призвал садоводов не забывать про минеральные удобрения. По словам специалиста, азот необходим для роста зелени, фосфор полезен для корней, а калий — для плодов. При этом Соколов добавил, что важно соблюдать дозировку и не перекармливать растения удобрениями.

В свою очередь адвокат Московской коллегии адвокатов №1, эксперт в сфере земельно-имущественных отношений Денис Кузнецов напомнил дачникам о различных штрафах.

«Самое, на мой взгляд, распространенное в практике нарушение, за которое органы государственной власти реально могут оштрафовать — это самовольный захват земельных участков», — рассказал Кузнецов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Речь идёт о тех собственниках, которые обносят забором территорию, которая им не принадлежит. Также оштрафовать могут за постройки, пересекающие границы участка или находящиеся за ними. Кроме того, постройку могут признать незаконной даже в пределах границ участка, если земля не предназначена для строительства.

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#рф
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Юрист назвал последствия за курение на балконе
Юрист Русяев: за курение на балконе могут оштрафовать на три тысячи рублей
15 мая 2025, 14:40

Фото: istockphoto/YKD

За курение на балконе может грозить штраф до трех тысяч рублей в случае возникновения угрозы пожара. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев. Собеседник подчеркнул, что на балконах нельзя пользоваться открытым огнем, включая тлеющую сигарету.
«При нарушении этого требования возможен штраф по статье 20.4 КоАП РФ от двух до трех тысяч рублей для физических лиц», — сказал Русяев.
Кроме того, по словам юриста, курение на балконе могут расценить как нарушение санитарных норм или нанесение вреда здоровью при систематическом попадании дыма в другие квартиры. Жильцы могут подать в суд на компенсацию морального вреда, подчеркнул Русяев.

Он резюмировал, что курильщика в зависимости от последствий можно привлечь к гражданской или административной ответственности.

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Психосоматолог назвала главный ключ к здоровым отношениям
Психосоматолог Тур: искусство разговора — ключ к здоровым отношениям
15 мая 2025, 13:47

Фото: iStock/Miljan Živković

Построить здоровые отношения в современных реалиях кажется сложнее и сложнее, потому что у каждого выявляются свои травмы и паттерны.
Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» назвала ключ к решению проблем в отношениях.

«В отношениях, в семье зачастую не все так гладко и просто. Один требует одного, второй не может это обеспечить, и вот тут помогает искусство разговоров. Мы перестали разговаривать друг с другом. У нас у всех теперь термины, травмы, и на кухне вместо обычных живых разговоров мы говорим терминами или роликами из социальных сетей, что неправильно. Нам очень важно говорить обычными словами: что не подходит, что не нравится. Слушать другую позицию», — сказала эксперт.

Она добавила, что в отношениях люди учатся и дипломатии, и разговорам, а потом на своем примере показывают это детям.

«Игнорирование — это когда человек тебе либо не важен, либо тебе просто не хочется и страшно в это погружаться. Но если ваш близкий просит поговорить о какой-то проблеме, то нужно выслушать с открытым сердцем и открытой душой. И нередко требуется специалист, который, например, будет помогать переводить с языка одного на язык другого, и таким образом получится взаимопонимание», — заключила Тур.

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#язык
#отношения
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«Обнулить историю»: Психосоматолог объяснила, как построить здоровые отношения внутри семьи
Психосоматолог Тур: родители должны обнулить историю и приобретенные травмы
15 мая 2025, 13:18

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Пока ребенок маленький, многие отцы не вовлечены в процесс воспитания, ссылаясь на то, что младенцу больше нужна мама, а задача папы — заработать денег. Так ли это, и может ли такое убеждение привести к нехорошим последствиям в семье?
Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что процесс воспитания детей подразумевает личностное развитие родителя, поэтому говорят, что здоровые отношения внутри семьи требуют здоровых мамы и папы.

«Мама и папа — это члены, равноправные партнеры одной команды под названием «семья». Все семьи разные, но во главе угла должны стоять здоровье и безопасность детей. Семья — это живая система, это уважение, любовь, забота о каждом без исключений. Родителям необходимо уметь договариваться между собой и не пускать что-то на самотек. Причем, правила в семье могут меняться», — отметила эксперт.

По ее словам, паттерны и травмирующий опыт родителей передается детям, поэтому есть негласное правило, что мужчина и женщина, когда создают семью, обнуляют свою историю.

«Травма — это осьминог, который ползет по семье, то есть передается. Стереотипы поведения, реакции на конфликты, на испытания, на сложные ситуации прививаются из той семьи, в которой мы выросли. Поэтому мужчина и женщина должны как бы обнулить свою историю. Они являются началом новой семьи, и хорошо, если они пропишут какие-то условные правила, но, конечно, будут компромиссы всегда», — объяснила психолог.

Она подчеркнула, что основа семьи — мир, вопреки всем ссорам и недомолвкам.

«Не бывает идеальных семей. Любовь — это не дар, это не какое-то состояние перманентное, это большой труд», — заключила Тур.

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#отношения
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В центре Петербурга обновят старые школы
15 мая 2025, 12:17

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство города уделяет много внимания подрастающему поколению. Об этом заявил член Комиссии по образованию, науке, цифровизации и технологическому развитию Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор лицея №369 Красносельского района Константин Тхостов.
«Петербургские власти ликвидировали ужасающий дефицит школ и детских садов, а сегодня губернатор объявил о следующем логичном шаге — обновлении старых школ в центре города. Там действительно много образовательных учреждений, построенных в 60-70-е годы, они давно отслужили свой срок», — приводит слова Тхостова «Петербургский дневник».

При этом он добавил, что эти здания планируется сохранить для будущих поколений.

Тхостов также отметил, что образовательные объекты в Петербурге строятся вместе с жильем, а не после окончания строительства домов.

Тем временем в Кемеровской области планируют реорганизацию школы в деревне Дмитриевка Чебулинского муниципального округа, пишет «Сiбдепо».

В Минобразования Кузбасса пояснили, что там обучаются 69 детей и работают 10 педагогов.

«Дмитриевская школа реорганизуется путем присоединения к Алчедатской школе. У двух образовательных организаций будет один директор, изменений в педагогическом составе не предвидится. Поменяется только юридическое лицо, ни о какой ликвидации речи не идет», — пояснили в ведомстве.

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Акция «Бессмертный полк» в Подмосковье стала одной из самых масштабных в России

Стали известны ключевые изменения в правилах зачисления в вузы в 2025 году
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