Операторы могут блокировать мошеннические звонки в случае согласия абонента

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Операторы могут определять подозрительные звонки и блокировать их в случае согласия абонента. Об этом рассказал аналитик TelecomDaily Илья Шатилин.
«Проблема в том, что деньги воруют не во время разговора с телефонным мошенником. Звонок – это техническое средство связи, это не канал, который можно как-то защитить. Самый надежный способ отследить мошеннический звонок – это прослушивать все вызовы в режиме реального времени и анализировать при помощи нейросетей, но это невозможно», — пояснил Шатилин в интервью Общественной Службе Новостей.
Однако он отметил, что операторы все же могут определять мошеннические звонки. Для этого абонент должен дать согласие на блокировку подобных звонков. По словам специалиста, оператор будет блокировать звонки с номера, который активно перезванивает большое число абонентов.
В свою очередь член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT пояснил, что мошенники используют методы социальной инженерии и постоянно адаптируют схемы под актуальные вопросы.
«Один из новых векторов — звонки или письма под предлогом уточнения трудового стажа. Аферисты представляются сотрудниками пенсионных фондов, центров соцзащиты или кадровых служб и запрашивают у граждан персональные данные якобы для корректировки сведений или для перерасчёта пенсии», — уточнил Немкин.
Он подчеркнул, что мошенники для правдоподобности используют имена, даты рождения и даже называют место работы. Основная же их цель – заполучить паспортные данные, номера СНИЛС, ИНН и данные банковских карт.
Все подобные звонки необходимо сразу прерывать, предупредил депутат.
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