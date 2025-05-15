Мошенники обманули девушку из Подмосковья и сделали её своим курьером

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские Воскресенска задержали 24-летнюю жительницу Серпухова по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, девушка сама стала жертвой мошенников — её убедили оформить на себя кредит, а деньги отдать аферистам. Долг ей предложили отработать, забирая деньги у других обманутых. Эти деньги она должны была передавать неизвестным или переводить на указанные счета и крипто-кошельки, а себе оставлять процент от суммы», — говорится в сообщении.Полиция установила причастность задержанной к пяти преступным эпизодам, произошедшим в Воскресенске. Девушка забрала у местных жителей в возрасте от 49 до 87 лет более 4 миллионов рублей.
Во всех случаях мошенники использовали одинаковую схему обмана: звонили, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и говорили, что деньги со счетов жертв переводятся на помощь ВСУ, поэтому средства нужно срочно снять и отдать для зачисления на «безопасный счёт».
Читайте также:
36 ударов ножом: Женщина жестоко расправилась со своим мужем в Ярославской области
Огромный ящер откусил голову младенцу и таскал в пасти его останки
Минюст США захотел депортировать арестованную ученую из России
Лев Каштанов