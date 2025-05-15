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Мошенники обманули девушку из Подмосковья и сделали её своим курьером

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Полицейские Воскресенска задержали 24-летнюю жительницу Серпухова по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, девушка сама стала жертвой мошенников — её убедили оформить на себя кредит, а деньги отдать аферистам. Долг ей предложили отработать, забирая деньги у других обманутых. Эти деньги она должны была передавать неизвестным или переводить на указанные счета и крипто-кошельки, а себе оставлять процент от суммы», — говорится в сообщении.
Полиция установила причастность задержанной к пяти преступным эпизодам, произошедшим в Воскресенске. Девушка забрала у местных жителей в возрасте от 49 до 87 лет более 4 миллионов рублей.

Во всех случаях мошенники использовали одинаковую схему обмана: звонили, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и говорили, что деньги со счетов жертв переводятся на помощь ВСУ, поэтому средства нужно срочно снять и отдать для зачисления на «безопасный счёт».

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Загруженность дорог Подмосковья утром 15 мая составила пять баллов
15 мая 2025, 09:47

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 15 мая, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское и Ярославское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в средне в прошлом месяце.

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В Подольске отремонтируют более 20 км муниципальных дорог
15 мая 2025, 09:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Более 20 километров муниципальных дорог отремонтируют в городском округе Подольск в текущем сезоне, объём работ в два раза превышает прошлогодний, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего работы по обновлению дорожного полотна должны пройти на 18 участках. В настоящее время отремонтированы уже шесть участков. Как отметил глава округа Григорий Артамонов, ремонт ведётся с опережением графика.

«В апреле и начале мая завершён ремонт на улицах Трудовая, Юбилейная, Курская, Физкультурная, Чехова и на Революционном проспекте. Объем работ на муниципальной сети в этом году серьезный. В будущем планируется увеличить километраж и уделить больше внимания историческим районам Подольска», — добавил Григорий Артамонов.

Сейчас работы ведутся на трёх дорогах, включая Цементный проезд, где из-за высокой интенсивности движения ремонт идёт в ночное время.

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В Московской области стартовал новый этап маркировки товаров
15 мая 2025, 09:09

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С мая вступил в силу новый этап обязательной маркировки товаров — теперь производители и импортёры обязаны наносить специальные коды на упаковки целого ряда продуктов. В их числе — не только мыло, моющие и чистящие средства, но и популярные снеки: чипсы, сухарики, гренки, попкорн, начос, хлебцы и кукурузные палочки, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Каждая упаковка получает уникальный код, который сканируется при продаже через кассу. Система «Честный знак» в реальном времени проверяет его подлинность. Если код окажется недействительным или у товара выявлены нарушения — например, истёк срок годности или он выведен из оборота, — кассовая программа мгновенно сообщит об этом продавцу.

Нововведение позволяет отследить путь продукции от завода до прилавка и минимизировать риск попадания подделок на рынок. Причину блокировки можно будет узнать прямо на кассе, в приложении «Честный знак» или через техподдержку системы.

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В Московской области подготовили программу к акции «Ночь музеев»
14 мая 2025, 18:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Государственные музеи Подмосковья по традиции присоединились к акции «Ночь музеев» и подготовили для посетителей разнообразную программу. О ней рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Всероссийская акция пройдёт 17 мая. В этот день музеи работают в вечернее, а иногда и в ночное время. Некоторые мероприятия проводятся бесплатно.

В Серпуховском историко-художественно музее пройдёт экскурсия в комплексе на Сенной (бывшем Музее печати). Состоятся лекция историка мировой анимации Винни Лужина, презентация книг, экскурсии по временным постоянным экспозициям, специальная детская экскурсия, мастер-класс. Зрители увидят и военную реконструкцию. Кульминацией станет иммерсивная программа «Ночной экспресс. Аван-Гард».

Музей-заповедник А.С. Пушкина устроит обзорные экскурсии по усадьбе Вязёмы и залам дворца, концерты, представит литературную программу «Неспешные чтения: лирика А.С. Пушкина» и театральную постановку «В гостях у Пиковой дамы». Всё это дополнит экскурсия по залам дворца.

Музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока приглашает на прогулки по усадьбе Шахматово, на квест и выступление вокалистов. В усадьбе Боблово пройдут рассказ-лекция о Менделееве, мастер-класс по росписи деревянной игрушки.

В Звенигородском музее-заповеднике подготовили мастер-класс, концерт, экскурсию по выставке «ТОП 100 5» и по фондам музея-заповедника. С 16 до 18 часов можно будет бесплатно побывать на выставке «Звенигород. От земли до неба», арт-медитацию по выставке «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» и лекцию «Царёва свадьба на Руси»

В «Новом Иерусалиме» с 18 до 22 часов гостям бесплатно предложат посетить разделы постоянной экспозиции и временные выставки, а с 18 до 20 — Детский центр «Экспонариум». Дополнительно можно приобрести билеты на экскурсии, лекцию о карете патриарха Никона и концерт.

Музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» пригласит в новое экспозиционное пространство «Рисунки Чехова», на мастер-класс по рисованию, музыкальную программу, концерт фортепианной музыки и инсценировки по произведениям Чехова от Мелиховского театра.

Музей-заповедник Петра Чайковского в Клину покажет спектакль Московского губернского театра «Семейная картина» по пьесе Александра Островского. Больше информации о предстоящих мероприятиях можно найти на сайтах и в соцсетях музеев.

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Подольские нейрохирурги спасли молодого человека с опухолью и отёком мозга
14 мая 2025, 18:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской областной клинической больницы вернули к жизни молодого человека с менингиомой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
30-летнего молодого человека срочно госпитализировали без сознания после эпилептического приступа. У него была нарушена двигательная функция правых руки и ноги. Компьютерная и магнитно-резонансная томография выявили большое образование размером 6х6х7см, а также отёк мозга.

Менингиома представляет собой опухоль, в основном доброкачественной природы, произрастающую из мозговых оболочек. На поздних стадиях, достигая больших размеров, она вызывает отёк и сдавление мозговой ткани. Это приводит к резкому повышению внутричерепного давления, сильным головным болям, рвоте и угнетению сознания.
«Чтобы спасти пациента, мы провели микрохирургическое удаление менингиомы оболочки левой лобной области. Операция длилась больше четырёх часов», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский.
В итоге была полностью восстановлена двигательная функция пациента, По словам врачей, эпилептические приступы и потеря сознания ему больше не грозят.

Сейчас молодой человек уже выписан домой.

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