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Мошенники вытянули из народной артистки РФ более 200 тысяч рублей

В Питере народная артистка РФ Вера Васильева перевела мошенникам 215 тысяч рублей
Вера Васильева (Фото: «Театр музыкальной комедии», сайт muzcomedy.ru)

Вера Васильева (Фото: «Театр музыкальной комедии», сайт muzcomedy.ru)

Народная артистка России Вера Васильева (Вера Чайка) стала жертвой мошеннической схемы с участием лжесотрудников ФСБ и полиции. 78-летняя актриса перевела 215 тыс. рублей на «безопасный счёт», поддавшись давлению злоумышленников.
Инцидент произошёл 13 мая после серии звонков, в которых Васильеву обвинили в финансировании ВСУ и незаконном получении зарплаты.

Сначала ей написал неизвестный, представившийся бывшим руководителем, и сообщил о «проверке» в бухгалтерии. Мол, ей поступали незаконные выплаты, потому что женщина продолжала «формально числиться» на старой должности.

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Затем обманом занялся сообщник звонившего. «Сотрудник полиции Алексей» связался с артисткой и заявил, что она фигурант уголовного дела — Васильеву подозревали в спонсировании ВСУ. Позже третий аферист, «куратор Илья», убедил её перевести деньги на определенный счет, чтобы обеспечить себе безопасность.

Актриса сняла наличные в отделении банка на Лиговском проспекте и выполнила указания. Позже она осознала обман, однако транзакция уже была произведена, передает «78.ru».

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Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова* за неуплату в срок очередного штрафа
15 мая 2025, 04:58

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот кадра из фильма «Мой парень — ангел»)

Актёр Артур Смольянинов* вновь оштрафован мировым судом Москвы за неуплату административных штрафов в установленный срок. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на судебные источники.
Смольянинову* вменяют часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ, связанную с просрочкой оплаты ранее вынесенных штрафов.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сообщает РИА Новости информацию из суда.
Сумма нового штрафа не раскрывается, однако известно, что в 2024 году актёр уже дважды привлекался к ответственности по аналогичным статьям — на общую сумму в 16 тыс. рублей.

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24 февраля «Радио 1» сообщало, что Смольянинову* заблокировали банковские счета из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию. На тот момент на уехавшего артиста было открыто 38 исполнительных производств на сумму 216 тыс. рублей.

Актёр находится в международном розыске по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ и возбуждении ненависти. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в 2023 году, а в мае 2024-го — в список экстремистов и террористов.

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«Отбросила ступени»: Лолита Милявская прокомментировала странный образ Глюкозы

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
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«Отбросила ступени»: Лолита Милявская прокомментировала странный образ Глюкозы
Лолита Милявская позитивно оценила смену имиджа Глюкозы
15 мая 2025, 04:35

Лолита Милявская (Фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская прокомментировала смелый ребрендинг Глюк'оzы. В последние месяцы радикальные перемены в имидже певицы вызвали в Сети много вопросов. Некоторые связывали «нетипичные» образы Глюкозы на фото и видео с запрещенными веществами, хотя сама звезда это отрицала.
Лолита же назвала новый образ певицы «потрясающим». В беседе с «MK.RU» она уточнила, что следит за соцсетями Глюкозы, поэтому одной из первых оценила новости о ней.

Милявская подчеркнула, что перемены Глюк’озы — это шаг к творческой свободе. Закономерный этап после ухода от продюсера Максима Фадеева.

«Ребятушки, я не в рехабе!»: Глюкоза, похожая на пришельца и без волос, опровергла слухи о себе
«Ребятушки, я не в рехабе!»: Глюкоза, похожая на пришельца и без волос, опровергла слухи о себе
«Я потрясена изменениями Глюк'озы. А как она здорово нашла новый образ в новой песне. И, наверное, рано или поздно должен был случиться какой-то конфликт с продюсером, чтобы была поставлена точка, и она, как ракета, набрала воздух в лёгкие, отбросила ступени и пошла дальше. Она мне очень нравится в таком новом образе», — поделилась Лолита.
Ранее сообщалось, как 61-летняя Милявская на очередном светском мероприятии отреагировала на замечание представителей СМИ, назвавших ее «королевой эпатажа». Певица отказалась от подобного звания и объяснила, почему не считает его подходящим.

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Мошенники вытянули из народной артистки РФ более 200 тысяч рублей

«Назвали библейским именем»: Курбан и Валерия Омаровы рассекретили, как зовут их сына

*Запрещенная в России экстремистская организация
#дети
#певица
#ракета
#стиль
#шоу-бизнес
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«Назвали библейским именем»: Курбан и Валерия Омаровы рассекретили, как зовут их сына
Курбан и Валерия Омаровы рассекретили имя сына
15 мая 2025, 02:51

Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Курбан и Валерия Омаровы раскрыли, как назвали своего новорождённого сына, завершив месяцы интриги среди поклонников. Малыш, появившийся на свет 1 февраля, получил библейское имя, которое родители выбрали ещё до его рождения.
Первое время пара не упоминала в Сети, как стоит обращаться к ребенку.

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«Никакой интриги нет, просто он такая кроха, хочется его беречь», — говорила тогда в личном блоге Валерия.
Теперь же она призналась, что колебалась между Аланом и Адамом, но сердце подсказало остановиться на втором варианте.

«Я сразу с первых дней обращалась к нему по имени. У нас не было такого, что человек родился, и только тогда мы придумали ему имя», — передает слова счастливой мамы «StarHit».
Курбан Омаров с сыном (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Курбан, в свою очередь, заявил, что осознанно разговаривал с сыном во время беременности супруги, как только стало известно о малыше. Для бизнесмена Адам стал третьим ребёнком: у него есть сын Омар и дочь Теона от предыдущих браков.

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Валерия же впервые ощутила материнство, признавшись, что мечтала о девочке, но, увидев Адама, поняла: она счастлива, что именно этот человек к ней пришел.

Старший сын Курбана, 16-летний Омар, уже успел подружиться с братом. Он присутствовал на выписке из роддома и растрогался при виде малыша. К тому же, у сыновей Курбана случилось удивительное совпадение: у мальчиков одна дата рождения — 1 февраля.

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«Разорился на успокоительные»: писатель Цыпкин пожаловался на работу с Хабенским и сравнил процесс с походом в монастырь

*Запрещенная в России экстремистская организация
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19-летняя невеста Григория Лепса показала фото после стрижки в салоне красоты
15 мая 2025, 01:14

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летняя невеста Григория Лепса, Аврора Киба, опубликовала в личном блоге фото с новой стрижкой. Девушка, известная своими длинными волосами, укоротила пряди, что навело подписчиков на мысль — это часть подготовки к свадьбе?
Ранее Лепс заявлял, что торжество состоится летом, хотя позже появилась информация, что его перенесут. Мол, у певца нет денег на масштабное мероприятие, придется подождать.

А вот Киба, очевидно, надежды на скорое празднество не теряет — в апреле она уже примеряла свадебное платье, и также выкладывала фотографии в откровенном наряде, подчеркивающем ее фигуру.

Возможно, пара просто подогревает интерес публики, чтобы потом «поразить» поклонников «неожиданно» уже состоявшейся свадьбой.

Аврора Киба укоротила волосы (Фото: Instagram* @avrorakiba)

И вот, Аврора сделала пост с намеком на смену имиджа.

Сначала она заинтриговала подписчиков снимком срезанных локонов, намекая на радикальные перемены, но итоговый образ оказался деликатным: Киба всего лишь слегка укоротила длину.

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Кстати, финансовые трудности Лепса связывают с его новым бизнес-проектом — элитным баром в Москве.

«У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах. Взял большой заем на 300 миллионов рублей, все вложил в новый бизнес», — говорили коллеги певца, отвечая на вопросы «КП».
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Разорился на успокоительные»: писатель Цыпкин пожаловался на работу с Хабенским и сравнил процесс с походом в монастырь
Цыпкин поделился, что бесконечно переписывал диалоги при работе с Хабенским
15 мая 2025, 00:53

Константин Хабенский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Писатель Александр Цыпкин раскрыл детали работы над киноверсией спектакля «Жил. Был. Дом» с Константином Хабенским. Он признался, что стресс от переписывания диалогов до последнего момента заставил его «разориться на успокоительные». Цыпкин шутит, что коллаборация с артистом научила его смирению, словно в монастыре побывал.
Работа над проектом длилась несколько месяцев, при этом диалоги менялись даже за ночь до премьеры.

«Разорился на успокоительные. Вы не понимаете, мы еще вчера ночью переписывали диалоги. У нас премьера завтра, прошли несколько показов, и мы снова переписывали. То есть последний месяц я только и занимаюсь тем, что переписываю», — со смехом объяснил он в интервью с NEWS.ru.
Александр Цыпкин (Фото: кадр интервью NEWS.ru из Telegram-канала @nwsruvideo)

Писатель сравнил процесс с монастырской дисциплиной, иронично назвав свой опыт походом в «монастырь имени Константина Хабенского», который научил его смирению и послушанию. При этом Цыпкин подтвердил журналистам, что переписывать работу множество раз не любит.

В апреле Хабенский рассказал, что многие его коллеги отказывались участвовать в «Ночном дозоре», поскольку считали его слишком рискованным. Фантастический триллер вышел в прокат еще в далеком 2004 году, ​Хабенский тогда сыграл в ​проекте главную роль.

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