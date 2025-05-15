Мошенники вытянули из народной артистки РФ более 200 тысяч рублей

Вера Васильева (Фото: «Театр музыкальной комедии», сайт muzcomedy.ru)
Народная артистка России Вера Васильева (Вера Чайка) стала жертвой мошеннической схемы с участием лжесотрудников ФСБ и полиции. 78-летняя актриса перевела 215 тыс. рублей на «безопасный счёт», поддавшись давлению злоумышленников.
Инцидент произошёл 13 мая после серии звонков, в которых Васильеву обвинили в финансировании ВСУ и незаконном получении зарплаты.
Сначала ей написал неизвестный, представившийся бывшим руководителем, и сообщил о «проверке» в бухгалтерии. Мол, ей поступали незаконные выплаты, потому что женщина продолжала «формально числиться» на старой должности.
Затем обманом занялся сообщник звонившего. «Сотрудник полиции Алексей» связался с артисткой и заявил, что она фигурант уголовного дела — Васильеву подозревали в спонсировании ВСУ. Позже третий аферист, «куратор Илья», убедил её перевести деньги на определенный счет, чтобы обеспечить себе безопасность.
Актриса сняла наличные в отделении банка на Лиговском проспекте и выполнила указания. Позже она осознала обман, однако транзакция уже была произведена, передает «78.ru».
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Сначала ей написал неизвестный, представившийся бывшим руководителем, и сообщил о «проверке» в бухгалтерии. Мол, ей поступали незаконные выплаты, потому что женщина продолжала «формально числиться» на старой должности.
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Затем обманом занялся сообщник звонившего. «Сотрудник полиции Алексей» связался с артисткой и заявил, что она фигурант уголовного дела — Васильеву подозревали в спонсировании ВСУ. Позже третий аферист, «куратор Илья», убедил её перевести деньги на определенный счет, чтобы обеспечить себе безопасность.
Актриса сняла наличные в отделении банка на Лиговском проспекте и выполнила указания. Позже она осознала обман, однако транзакция уже была произведена, передает «78.ru».
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Мария Моисеева