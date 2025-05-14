В Коломне задержали курьера мошенников, лишивших пенсионера 2 млн рублей

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Коломенские полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые обманули пенсионера на 2 млн рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть УМВД Коломенского городского округа обратился 77-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Ущерб, по его оценке, превысил 2 млн рублей.
По делу о мошенничестве возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу. Полицейские продолжают розыск соучастников противоправной деятельности, добавила Петрова.
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«Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банковского надзора. Он убедил мужчину в необходимости проверить все наличные деньги на подлинность и передать их его помощнику. Через несколько дней пенсионеру вновь позвонил неизвестный и убедил перевести хранившиеся в банке средства на некий «безопасный» счёт. Введенный в заблуждение пожилой мужчина снял со счёта деньги и передал курьерам», – пояснила Петрова.Через некоторое время сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 19-летнего житель Воронежской области, который выполнял в преступной схеме роль курьера
По делу о мошенничестве возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу. Полицейские продолжают розыск соучастников противоправной деятельности, добавила Петрова.
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Лора Луганская