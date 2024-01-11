В подмосковной Системе-112 назвали самую востребованную на праздниках экстренную службу

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Более 450 тысяч обращений поступило в Стстему-112 Московской области в период новогодних каникул, вызова экстренных служб касалось 180 тысяч обращений, большинство из которых было связано с медицинской помощью, сообщает пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
«Вызовы скорой помощи составили более 70% обращений. На втором месте — вызовы ГИБДД и полиции (16%). Замыкают топ-3 обращения в газовую службу (10%). Остальные обращения касались вызова пожарных и других служб», — говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего вызовов в период между 30 декабря и 8 января поступило 4 января — более 51 тысячи.
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Лев Каштанов