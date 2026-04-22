Операторы в России попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Российские операторы связи попросили Минцифры перенести сроки введения платы за VPN-трафик. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Изначально, по данным Forbes, власти планировали начать взимать дополнительную плату за использование VPN-сервисов с 1 мая, в частности при превышении 15 Гб международного трафика в месяц в мобильных сетях. Однако, как пишет газета, операторы на встрече в середине апреля указали на техническую неготовность своих биллинговых систем к столь сжатым срокам.
Собеседник издания пояснил, что сложности связаны с необходимостью в реальном времени учитывать и тарифицировать трафик в условиях большого количества тарифных планов. Единого подхода к реализации требования у компаний нет. Некоторые технически готовы запустить новую систему оплаты с 1 мая, другие запросили отсрочку до осени.
В пресс-службах T2, «Мегафона», «Билайна» и МТС от комментариев отказались.
