Установка VPN на телефон обернулась избиением для российской девочки-подростка
В Комсомольске-на-Амуре проводится проверка по факту нападения на 13-летнюю девочку. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, инцидент произошёл после того, как подросток получила замечание от посетителя магазина из-за шумного поведения и нецензурной брани. Девушка вместе с друзьями находилась в торговой точке, где мужчина резко отреагировал и потребовал серьёзного разговора. Однако подросток укрылась за сотрудниками магазина, после чего незнакомец ушёл.
Позже компания переместилась в сквер, где к ним обратился другой человек с просьбой помочь установить VPN на телефон. Подростки согласились и начали объяснять настройки.
Внезапно кто-то из компании заметил приближающийся автомобиль того самого посетителя из магазина. Девочка попыталась убежать, но мужчина, просивший помочь с VPN, последовал за ней. Решив, что он хочет её защитить, подросток остановилась — и это оказалось ошибкой. Подъехавший мужчина попросил своего сводного брата (как позже выяснилось) удержать девочку, после чего ударил её по лицу. От удара она упала на асфальт, а нападавший начал оскорблять её.
Подозреваемый отрицает факт избиения и настаивает, что встретил подростка случайно вместе с братом.
Читайте также: